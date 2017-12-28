سينما تسحب ملحوظة بشأن أحد مشاهد الجزء الثامن من "حرب النجوم"

سحبت سينما أمريكية ملحوظة، كانت وضعتها في بعض فروعها في الولايات المتحدة، بشأن أحد مشاهد الجزء الثامن والجديد من سلسلة أفلام "حرب النجوم" "Star Wars: The Last Jedi".

وكانت سينمات "إيه إم سي"، نوهت لمشاهديها قبل الدخول لمشاهدة الفيلم، أنه يضم ولمدة عشر ثواني لقطات خالية من أي صوت صادر، خلال أحد المشاهد الحركية، بحسب ما جاء في موقع "فارايتي".

وأكدت السينما لجمهورها، أن هذه اللقطات، التي تبدأ تحديدا بعد مرور ساعة و52 دقيقة من بدء عرض الفيلم، صامتة، بناء على وجهة نظر مخرج العمل ريان جونسون الفنية، وليس بسبب خلل تقني، منعا لحدوث أي التباس لدى المشاهدين.

ويتناول المشهد، قيام إحدى شخصيات العمل، بالتضحية بنفسها، بالطيران بمركبتها بأقصى سرعة، ناحية سفينة فضاء تابعة للأعداء.

وصرح المتحدث باسم سينمات "إيه إم سي"، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، أنه تم رفع الملحوظة، والتي تم وضعها في فرعين لها فقط من أصل 660 فرع.

وكان بن موريس، وهو المنفذ للمؤثرات البصرية لفيلم "Star Wars: The Last Jedi"، صرح لموقع "كولايدر"، أنه انبهر من رد فعل الجمهور أثناء متابعتهم لهذه المشاهد الصامتة، ما بين صرخات وشهقات، خاصة وأنها لم تحدث طوال عرض أجزائه السبعة السابقة.