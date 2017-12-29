رسالة من "آبل" إلى مستخدمي هواتف "آيفون" القديمة

كما أشارت "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية"، إلى أنها ستجري تحديثات على نظام تشغيل أجهزتها "iOS"، بحيب يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانت بطارية هواتفهم المحمول ضعيفة وتؤثر على أدائها أم لا.
وكانت شركة "آبل"، أقرت في 20 ديسمبر، أن نظام تشغيل هواتف "آيفون" له تأثير في إبطاء بطاريات الهواتف، ولامت في هذا أنها مصنوعة من مادة الليثيوم، التي تصيبها الشيخوخة سريعا، وتوزع الطاقة بشكل غير متساوي على الجهاز، ما يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الهواتف بشكل مفاجئ.
ونفت شركة آبل في رسالتها يوم الخميس، إن كانت فعلت أي شيء لتقصير حياة منتجاتها عمدا.
وتأتي رسالة "آبل"، لعدما رفعت ثماني دعاوى قضائية على الأقل في كاليفورنيا، ونيويورك، وإيلينوي ضدها، والتي ادعت جميعها أن الشركة احتالت على المستخدمين، عن طريق إبطاء هواتغهم دون تحذيرهم.
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