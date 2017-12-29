رسالة من "آبل" إلى مستخدمي هواتف "آيفون" القديمة

اعتذرت شركة "آبل"، الخميس، 28 ديسمبر/كانون الأول، عن تعاملها مع قضية إبطاء بطاريات النسخ القديمة من هاتفها الذكي "آيفون"، وأكدت بأنها ستجري عدد من التغييرات لعملائها بهذا الصدد من أجل استعادة ثقتهم من جديد.

وأعلنت في رسالة وجهتها لكل عملائها، عبر موقعها الإليكتروني الرسمي، عن تخفيضها لسعر استبدال بطارية هاتف "آيفون 6"، التي هي خارج الضمان، لتصبح بـ 29 دولار بدلا من 79 دولار، وذك ابتداء من الشهر المقبل يناير/كانون الأول.

كما أشارت "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية"، إلى أنها ستجري تحديثات على نظام تشغيل أجهزتها "iOS"، بحيب يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانت بطارية هواتفهم المحمول ضعيفة وتؤثر على أدائها أم لا.

وكانت شركة "آبل"، أقرت في 20 ديسمبر، أن نظام تشغيل هواتف "آيفون" له تأثير في إبطاء بطاريات الهواتف، ولامت في هذا أنها مصنوعة من مادة الليثيوم، التي تصيبها الشيخوخة سريعا، وتوزع الطاقة بشكل غير متساوي على الجهاز، ما يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الهواتف بشكل مفاجئ.

وأدى اعتراف "آبل" السابق، إلى اعتقاد المستهلكين أنها تبطئ هواتفها القديمة "عمدا"، لتشجيع العملاء على شراء نماذج أحدث من هواتف "آيفون".

ونفت شركة آبل في رسالتها يوم الخميس، إن كانت فعلت أي شيء لتقصير حياة منتجاتها عمدا.

وتأتي رسالة "آبل"، لعدما رفعت ثماني دعاوى قضائية على الأقل في كاليفورنيا، ونيويورك، وإيلينوي ضدها، والتي ادعت جميعها أن الشركة احتالت على المستخدمين، عن طريق إبطاء هواتغهم دون تحذيرهم.