هيفاء وهبي ترد على مزاعم زواجها من فنان إماراتي

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مزاعم المطرب الإماراتي، عبد الله بالخير، بشأن زواجه منها.

وكتبت هيفاء عبر حسابها على "سناب شات"، وبحسب ما ذكرته صحيفة "النهار" اللبنانية: "شو هالمسخرة! قرفتوني عيشتي وكرهتوني باسمي من كثر ما طلعت عليه اشاعات بيكفي بقى كذب يا صحافة والله العظيم عيب. أرجوكم حلو عني تعينوني".

A post shared by Haifa Wehbe Snapchat ♓ (@theonlyonehaifa) on Dec 27, 2017 at 8:22am PST

وكان الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، صرح مؤخرا أثناء لقائه مع "الإمارات نيوز"، أن حلمه تحقق الذي طالما تحدث عنه، وهو زواجه من هيفاء وهبي.

وأضاف أنهما انفصلا موضحا أن هيفاء وهبي تمتلك جمالا طاغيا، وتغرد على مواقع التواصل الاجتماعي دائما، وأنه لا يستطيع أن يحصرها في "قفص الزواج"، مشيرا إلى أنه (الزواج) كان مجرد دعابة جميلة، متمنيا لو استمرت.

وكان عبد الله بالخير، أظهر إعجابه الشديد بهيفاء وهبي، أثناء مشاركتهما في برنامج "ديو المشاهير"، وقالت له "اقعد عاقل"، بعدما تسبب في إحراجها أمام المشاهدين.