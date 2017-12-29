تعرف على أجمل توأمين متماثلين (صور)

اختير التوأمان ليا روز وأفا ماري البالغتان سبعة أعوام، من لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، كأجمل توأمين متماثلين.

وتلقت الفتاتان عروضا من قبل وكالات وصالات العرض ودور الأزياء، بعدما أنشأت الأم جاكي صفحة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Окт 4, 2017 at 9:09 PDT

وتقول جاكي" إن حساب "الانستغرام" غير حياة الفتاتين رأسا على عقب، كل يوم نتلقى عروض، بالإضافة لزخم جلسات التصوير".

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Окт 21, 2017 at 12:35 PDT

وتضيف جاكي "أنا أؤمن بأرقام الحظ، وبالنسبة لي رقم 7 هو الأوفر حظا، ففي السابع من تموز/يوليو أكملت الفتاتان سبع سنوات".

Публикация от Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) Дек 9, 2017 at 11:54 PST

وأشارت جاكي إلى أن عدد المشاركات والأعجاب بصفحة الفتاتان على "الانستغرام" بلغ 140 ألف شخصا بغضون ستة أشهر.