خطوبة ميغان ماركل على الأمير هاري أضاعت منها هذه الفرصة السينمائية

وصرح أحد العاملين في صناعة السينما للصحيفة، أن ميغان خطفت أنظار المنتجين إليها، لكي تجسد دور "فتاة بوند"، في الفيلم الجديد الذي سيتم عرضه في عام 2019، وهو من بطولة الممثل البريطاني دانييل كريج.
وأوضح أنه وقع الاختيار على ميغان ماركل، fsff توافر شروط المنتجين يها، الذين كانوا يبحثون عن ممثلة صاعدة وواعدة، تحمل إما الجنسية الأمريكية أو الكندية.
ومن المعروف، أن تجسيد دور حبيبة "جيمس بوند" فرصة لا تعوض لأي ممثلة، وتذكرة سريعة للشهرة.
يذكر أن ميغان ماركل أعلنت أنها ستعتزل التمثيل، بعد زواجها من خطيبها الأمير هاري في شهر مايو/أيار المقبل.
ولم تشارك ميغان في أي أعمال فنية، منذ تصويرها للموسم السابع من المسلسل التليفزيوني "Suits"، والذي كان سببا في شهرتها.
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