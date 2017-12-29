خطوبة ميغان ماركل على الأمير هاري أضاعت منها هذه الفرصة السينمائية

كشفت تقارير أخيرا، أن ميغان ماركل خطيبة نجل ولي العهد البريطاني، الأمير هاري، كانت مرشحة للعب دور مهم على شاشة السينما.

© REUTERS/ Toby Melville أخت ميغان ماركل منزعجة من تصريحات الأمير هاري

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ميغان ماركل كانت مرشحة للعب دور حبيبة العميل السري البريطاني الشهير "جيمس بوند"، في أحدث أجزائه الذي يتم التحضير له حاليا.

وصرح أحد العاملين في صناعة السينما للصحيفة، أن ميغان خطفت أنظار المنتجين إليها، لكي تجسد دور "فتاة بوند"، في الفيلم الجديد الذي سيتم عرضه في عام 2019، وهو من بطولة الممثل البريطاني دانييل كريج.

وأوضح أنه وقع الاختيار على ميغان ماركل، fsff توافر شروط المنتجين يها، الذين كانوا يبحثون عن ممثلة صاعدة وواعدة، تحمل إما الجنسية الأمريكية أو الكندية.

وتابع المصدر، أنه بعد خطوبة ميغان ماركل من الأمير هاري، أصبح إسناد دور "فتاة بوند" لها أمرا غير مناسب.

ومن المعروف، أن تجسيد دور حبيبة "جيمس بوند" فرصة لا تعوض لأي ممثلة، وتذكرة سريعة للشهرة.

يذكر أن ميغان ماركل أعلنت أنها ستعتزل التمثيل، بعد زواجها من خطيبها الأمير هاري في شهر مايو/أيار المقبل.

ولم تشارك ميغان في أي أعمال فنية، منذ تصويرها للموسم السابع من المسلسل التليفزيوني "Suits"، والذي كان سببا في شهرتها.