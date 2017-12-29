بالصور... ممثلو هوليوود أصحاب أعلى مبيعات شباك التذاكر في 2017

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية للمال والأعمال، عن قائمتها للممثلين الأكثر دخلا من مبيعات شباك تذاكر أفلام 2017.

وتم استخلاص النتائج، بعد إجراء المجلة لإحصاءات عالمية لعائدات الأفلام.

واعتلى قائمة هذا العام، الممثل الأمريكي فين ديزل، بتحقيقه لمبيعات 1.6 مليار دولار، من مشاركته في الجزء الثامن من أفلام الحركة ومطاردات السيارات الشهيرة "Fast & Furious".

Fueled by "The Fate of the Furious," Vin Diesel tops list of highest-grossing actors of 2017, with his movies pulling in $1.6 billion in global ticket sales. https://t.co/7moerRAhss pic.twitter.com/AdxUqiquWj — ABC News (@ABC) December 28, 2017

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وجاء في المركز الثاني، الممثل الأمريكي ونجم المصارعة الحرة دواين جونسون، الذي حقق مبيعات سينمائية بلغت 1.5 مليار دولار، من مشاركته في الجزء الثامن من "Fast & Furious"، وفي فيلمي "Baywatch" و"Jumanji: Welcome to the Jungle".

Vin Diesel pips Fast & Furious co-star Dwayne Johnson to top-grossing actor of 2017 https://t.co/bSGKhbYOtk #EmmaWatson pic.twitter.com/AQyduUkfxz — Emma Watson news (@emmawatson_news) December 28, 2017

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بينما جاءت في المركز الثالث، الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، بتحقيقها لمبيعات سينمائية 1.4 مليار دولار، من فيلمها الناجح "Wonder Woman"، المستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية.

‘JUSTICE LEAGUE’ And ‘WONDER WOMAN’ Star GAL GADOT Is Third Highest Grossing Actor Of 2017! https://t.co/T8BOg7VVEt pic.twitter.com/lyuHeq6xEw — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) December 26, 2017

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وفيما يلي قائمة أكثر 10 ممثلين دخلا من مبيعات شباك تذاكر أفلام 2017:

المركز الأول) فين ديزل

المركز الثاني) دواين جونسون

المركز الثالث) جال جادوت

المركز الرابع) إيما واتسون

حققت الممثلة البريطانية 1.3 مليار دولار، من بطولتها في فيلم "Beauty and the Beast"، من إنتاج شركة "ديزني".

"I like books that aren't just lovely but that have memories in themselves. Just like playing a song, picking up a book again that has memories can take you back to another place or another time."



Emma Watson pic.twitter.com/5EL0gae0kd — Potterhead (@AllboutHogwarts) December 20, 2017

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المركز الخامس) جوني ديب: حقق 1.1 مليار دولار.

I am sick and tired of the negativity towards #johnnydepp. I mean all that crap happened over a year ago and some very ignorant people still can't let it go. Johnny is a great person and that's that!#youcantkeepagoodmandown pic.twitter.com/M4p5hsFNvM — Miranda Lynne (@JohnnysGirl86) December 28, 2017

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المركز السادس) ديزي ريدلي: حققت 1.08 مليار دولار من مشاركتها في الجزء الثامن والجديد من أفلام "حرب النجوم"، بعنوان "Star Wars: The Last Jedi".

daisy ridley has the brightest smile pic.twitter.com/BkojF9lAbq — star wars archive (@starwrsarchive) December 22, 2017

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المركز السابع) توم هولاند: حقق 888 مليون دولار، من بطولته لأحدث أجزاء البطل الخارق "الرجل العنكبوت" "Spider-man:Homecoming".

المركز الثامن) كريس برات: حقق 864 مليون دولار، من بطولته للجزء الثاني من أفلام الأبطال الخارقين "Guardians of the Galaxy".

المركز التاسع) كريس همسوورث: حقق 845 مليون دولار، من عودته لتجسيد البطل الخارق "ثور"، في فيلم "Thor: Ragnarok".

المركز العاشر) جون بويجا: 815 مليون دولار، من مشاركته في الجزء الثامن من أفلام "حرب النجوم".