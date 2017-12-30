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03:34 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    مشهد من الفيلم الأمريكي Fifty Shades Darker

    12 فيلما لا تفوت مشاهدتها في 2018 (صور+فيديو)

    © AP Photo/ Doane Gregory
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    سيزخر عام 2018 بالعديد من الإنتاجات السينمائية الضخمة، التي ستتنافس على جني إيرادات شباك التذاكر، والتي هي في الغالب أجزاء جديدة لأفلام بالغة الشهرة، فاحجز مقعدك وروزنامة مواعيدك من الآن، لمشاهدة 12 من أقوى الأفلام التجارية خلال عام 2018.

    Fifty Shades Freed

    تاريخ العرض: 9 فبراير/شباط 2018

    الجزء الثالث والأخير من الأفلام المستوحاة عن الروايات المثيرة للجدل، للكاتبة إي إل جيمس، والذي يتناول زواج بطلي الأحداث رجل الأعمال "كريستيان جراي" بحبيبته طالبة الآداب "أنستازيا"، ولكن يتعرض زواجهما لتعديدات بعد ظهور أشباح من علاقاتهما السابقة.

    Annihilation

    تاريخ العرض: 23 فبراير/شباط 2018

    الفيلم من بطولة الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار ناتالي بورتمان، والتي تجسد دور عالمة أحياء تنضم إلى مجموعة من العلماء في مهمة سرية بداخل منطقة معزولة لا تعترف بقوانين الطبيعة.

     

    Tomb Raider

    تاريخ العرض: 18 مارس/آذار

    الفيلم رؤية سينمائية جديدة للعبة الفيديو الشهيرة "Tomb Raider"، ولكن بتجسيد من الممثلة أليشيا فيكاندر بدلا من أنجيلينا جولي.

     

    Avengers: Infinity War

    تاريخ العرض: 4 مايو/أيار 2018

    الجزء الثالث من أفلام الأبطال الخارقين "ذا أفنجرز"، والذي يضم "الرجل الحديدي" و"كابتن أمريكا" و"هالك" و"ثور" والأرملة السوداء" و"هوك آي".

    Solo: A Star Wars Story

    تاريخ العرض: 25 مايو/آيار 2018

    يروي قصة واحد من أبطال "حرب النجومط الرئيسيين، وهو الطيار مهرب البضائع "هان سولو"، والذي جسد شخصيته الممثل الأمريكي هاريسون فورد. 

    Deadpool 2

    تاريخ العرض: 1 يونيو/حزيران 2018

    الجزء الثاني من فيلم بطل "مارفل" الخارق البذيء، والذي كان حقق بجزئه الأول إيرادات ضخمة في 2016.

     

    Ocean's 8

    تاريخ العرض: 8 يونيو/حزيران 2018

    جزء جديد من سلسلة أفلام العصابات "Ocean's 11"، ولكن هذه المرة ببطولة نسائية بالكامل، تضم عدد من أبرز نجمات هوليوود، مثل ساندرا بولوك، وكيت بلانشيت، وآن هاثاواي، وريهانا.

     

    Jurassic World: Fallen Kingdom

    تاريخ العرض: 22 يونيو/حزيران 2018

    الجزء الثاني من فيلم "Jurassic World" الذي عرض في 2015، ويعرض المزيد من الفوضى التي تحدث في حديقة الديناصورات الترفيهية، بعد خروج أحدهم عن صوابه.

    Ant-Man and the Wasp

    تاريخ العرض: 9 يوليو/تموز 2018

    الجزء الثاني من فيلم البطل الخارق "الرجل النملة"، ولكن هذه المرة يجد حليفة له في تحقيق العدالة.

    Halloween

    تاريخ العرض: 19 أكتوبر/تشرين الأول

    جزء جديد من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة "هالوين"، وهذه المرة تواجه بطلة الأحداث "لوري سترود" شقيقها القاتل المعتوه "مايكل مايرز"، بعد مرور 40 عاما على أحداث الجزء الأول من إنتاج 1978.

    X-Men: Dark Phoenix

    تاريخ العرض: 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

    جزء جديد من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "رجال إكس".

    Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

    تاريخ العرض: 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

    الجزء الثاني من فيلم الفانتازيا والخيال "Fantastic Beasts and where to Find Them"، والذي يتحالف فيه "إيدي ريدماين" مع "جود لو" ضد مخططات الساحر الشرير "جوني ديب".

     

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    Avengers: Infinity War, deadpool 2, star wars, 2018, أفلام 2018, ساندرا بولوك, ريان رينولدز, كيت بلانشيت, ريهانا, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
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