12 فيلما لا تفوت مشاهدتها في 2018 (صور+فيديو)

Fifty Shades Freed
تاريخ العرض: 9 فبراير/شباط 2018
الجزء الثالث والأخير من الأفلام المستوحاة عن الروايات المثيرة للجدل، للكاتبة إي إل جيمس، والذي يتناول زواج بطلي الأحداث رجل الأعمال "كريستيان جراي" بحبيبته طالبة الآداب "أنستازيا"، ولكن يتعرض زواجهما لتعديدات بعد ظهور أشباح من علاقاتهما السابقة.
Annihilation
تاريخ العرض: 23 فبراير/شباط 2018
الفيلم من بطولة الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار ناتالي بورتمان، والتي تجسد دور عالمة أحياء تنضم إلى مجموعة من العلماء في مهمة سرية بداخل منطقة معزولة لا تعترف بقوانين الطبيعة.
Tomb Raider
تاريخ العرض: 18 مارس/آذار
الفيلم رؤية سينمائية جديدة للعبة الفيديو الشهيرة "Tomb Raider"، ولكن بتجسيد من الممثلة أليشيا فيكاندر بدلا من أنجيلينا جولي.
Avengers: Infinity War
تاريخ العرض: 4 مايو/أيار 2018
الجزء الثالث من أفلام الأبطال الخارقين "ذا أفنجرز"، والذي يضم "الرجل الحديدي" و"كابتن أمريكا" و"هالك" و"ثور" والأرملة السوداء" و"هوك آي".
Solo: A Star Wars Story
تاريخ العرض: 25 مايو/آيار 2018
يروي قصة واحد من أبطال "حرب النجومط الرئيسيين، وهو الطيار مهرب البضائع "هان سولو"، والذي جسد شخصيته الممثل الأمريكي هاريسون فورد.
Deadpool 2
تاريخ العرض: 1 يونيو/حزيران 2018
الجزء الثاني من فيلم بطل "مارفل" الخارق البذيء، والذي كان حقق بجزئه الأول إيرادات ضخمة في 2016.
Ocean's 8
تاريخ العرض: 8 يونيو/حزيران 2018
جزء جديد من سلسلة أفلام العصابات "Ocean's 11"، ولكن هذه المرة ببطولة نسائية بالكامل، تضم عدد من أبرز نجمات هوليوود، مثل ساندرا بولوك، وكيت بلانشيت، وآن هاثاواي، وريهانا.
Jurassic World: Fallen Kingdom
تاريخ العرض: 22 يونيو/حزيران 2018
الجزء الثاني من فيلم "Jurassic World" الذي عرض في 2015، ويعرض المزيد من الفوضى التي تحدث في حديقة الديناصورات الترفيهية، بعد خروج أحدهم عن صوابه.
Ant-Man and the Wasp
تاريخ العرض: 9 يوليو/تموز 2018
الجزء الثاني من فيلم البطل الخارق "الرجل النملة"، ولكن هذه المرة يجد حليفة له في تحقيق العدالة.
.@AntMan And The Wasp Director Spills The Beans On Each Of The Characters In The Sequel. #Marvel #AntManandtheWasp https://t.co/Hj70PcvKEz blade pic.twitter.com/B9I0wUeTq7— ComicBookMovie.com (@ComicBook_Movie) December 24, 2017
Halloween
تاريخ العرض: 19 أكتوبر/تشرين الأول
جزء جديد من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة "هالوين"، وهذه المرة تواجه بطلة الأحداث "لوري سترود" شقيقها القاتل المعتوه "مايكل مايرز"، بعد مرور 40 عاما على أحداث الجزء الأول من إنتاج 1978.
X-Men: Dark Phoenix
تاريخ العرض: 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
جزء جديد من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "رجال إكس".
New X-MEN: DARK PHOENIX photos give further glimpses into Simon Kinberg’s upcoming saga. https://t.co/Qe2EzOJ1rS pic.twitter.com/gpi7uBSSH5— X-MenFilms.com (@XMenFilms) December 23, 2017
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
تاريخ العرض: 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
الجزء الثاني من فيلم الفانتازيا والخيال "Fantastic Beasts and where to Find Them"، والذي يتحالف فيه "إيدي ريدماين" مع "جود لو" ضد مخططات الساحر الشرير "جوني ديب".
Lihat Dua Foto Terbaru dari Dumbledore & Grindelwald di Film Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwaldhttps://t.co/KUZ2d1t6IF #FantasticBeastsTheCrimesOfGrindelwald pic.twitter.com/aC1VOIN5H4— Cinemags (@cinemagsnews) December 29, 2017
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