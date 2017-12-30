شاهد... صاحبة أجمل وجه نسائي في العالم

أعلنت الجهة المنظمة لمسابقة أجمل وجه في العالم عن قائمة أجمل 100 وجه نسائي للعام 2017.

وتصدرت القائمة عارضة الأزياء والممثلة الفلبينية "ليزا سوبيرانو" وتبلغ من العمر 19 عاما، لتكون أجمل وجه في العالم لعام 2017.

A post shared by Liza Soberano (@lizasoberano) on Dec 4, 2017 at 1:36am PST

وتضمنت النسخة الـ28 من المنافسة التي أسسها الناقد الفني العالمي "تي سي كاندلر"، قائمتي مشاهير ونجوم من النساء والرجال من أجمل الوجوه حول العالم، بما في ذلك هوليوود، وبوليوود، والعالم العربي، وآسيا.

A post shared by TC Candler (@tccandler) on Dec 27, 2017 at 3:16pm PST

والملفت هو ورود اسم الممثلة والمغنية السورية نسرين طافش بين الأسماء لتحتل المركز ال79 بين جميلات العالم متقدمة على الإيطالية مونيكا بيلوتشي التي احتلت المركز 98.

نشرت قناة "تي سي كاندلر" على "يوتيوب" فيديو النتائج النهائية، والذي حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة حتى الآن.

وتنشر هذه القائمة لأجمل وجوه المشاهير منذ عام 1990، وينص الموقع الناشر لها، "ذا انديبندنت كريتيك" على أن عملية اختيار المشاهير المشاركين في القائمة السنوية يعتمد على معايير كثيرة من أبرزها حب الناس، والجمال، والأناقة، والتميز، والجرأة.