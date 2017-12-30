بالفيديو... رجل يقتل دبا في حديقة حيوان

© AP Photo/ Kamran Jebreili بالفيديو...دب قطبي جائع بسبب التغيرات المناخية

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صوب الرجل سلاحه الألي نحو رأس وأطلق الرصاص على الدب الأسود الذي يعد من الأنواع المهددة بالانقراض.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل نفذ عملية الإعدام بتكليف رسمي من حكومة ميانمار، الواقعة على حدود الصين، كما أن السلاح الذي أطلق منه الرصاص تسلمه من الحكومة.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يقترب من الدب موجها لرأسه، صارخا "أخبرتك ألا تفتح فمك، أفعل ذلك مجددا وستري النتيجة".