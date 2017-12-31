بالفيديو...أحدث الابتكارات لشد ترهلات الرقبة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ابتكار جديد قادر على شد ترهلات الرقبة في ثوان.

© REUTERS/ Phil Noble ابتكار "أصغر" بطاقة تهنئة بعيد الميلاد في بريطانيا

وعرض الفيديو الذي نشرته قناة "UNILAD" عبر موقع "فيسبوك"، أحدث الطرق التي تلجأ العديد من النساء إليها، لشد تجاعيد الرقبة.

المنتج عبارة لاصق يتم إمساك الزوائد الجلدية به وشدها لخلف الرقبة ثم لصقها معا.

ويتم تغطية اللاصق بالشعر ليعطى مظهرا أكثر شبابا، ويتميز بأنه يتم قصها بالطول المناسب وأنه وسهل الاستخدام.



