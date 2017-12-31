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04:10 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    أغرب 6 أخبار في 2017... رجل لم يتحدث لزوجته منذ 20 عاما

    © AP Photo/
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    تتلاحق الأخبار في هذا العالم دائم الاضطراب، فما بين أحداث سياسية وأخبار اجتماعية وترفيهية نجد دائمًا جانبًا من الغرابة والطرافة فيما نقرأ ونسمع ونشاهد من أخبار يوميًا.

    نساء داعش
    © REUTERS
    بلغاريا تطرد امرأة هولندية متوجهة إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"
    وعرض موقع "نوتيتسي دلموندو" الإيطالي قائمة بأغرب وأطرف الأخبار التي عرضها خلال عام 2017 ونحن في استقبال عام جديد.

    سجن مسنة هولندية لتحقيق حلم غريب

    ألقت الشرطة الهولندية القبض على سيدة تبلغ من العمر نحو 100 عامًا وذلك بناء على رغبتها، حيث أرادت تحقيق حلم راودها منذ صغرها وهو أن تدخل زنزانة، وعلى الرغم من دهشة رجال الشرطة عندما طلبت منهم العجوز هذا الطلب فإنهم وافقوا في النهاية على تلبيته لها.

    متجر يبيع ثمرة الفراولة الواحدة بـ20 يورو

    أثار أحد المتاجر في هونغ كونغ جدلا بعد أن عرض فاكهة الفراولة بسعر مبالغ فيه، إذ بلغ سعر الثمرة الواحدة منها ما يعادل 20 يورو، ودافعت إدارة المتجر عن هذا السعر المرتفع بأن هذا النوع من الفراولة عالي الجودة ونادر جدا ولا يزرع إلا في اليابان، ما يتطلب مصاريف نقل كبيرة للمحافظة عليها.

    Strawberry
    © flickr.com/ David Creswell
    "الفراولة الرمادية" تثير دهشة رواد التواصل الاجتماعي
    يبيع منزله لأن الكائنات الفضائية تسطو عليه

    عرض رجل أمريكي من ولاية أريزونا منزله للبيع، لسبب عجيب، إذ يقول إنه سئم من المحاولات المتكررة للكائنات الفضائية سرقته.

    تغيير رائحة غازات المعدة

    ابتكر علماء دنماركيون حلا للرائحة الكريهة للغازات المنطلقة من أمعاء الإنسان، إذ نجحوا في تحضير وصفة معملية باستخدام أنواع من البكتيريا تغير روائح الغازات المعوية لتجعلها روائح مقبولة وربما محببة.

    عودة امرأة لمنزله بعد 40 عامًا من إعلان وفاتها

    أصيبت أختان هنديتان بصدمة بالغة عندما عادت لهما والدتهما البالغة من العمر 82 عامًا، بعد 40 عامًا من إعلان وفاتها إثر لدغة من ثعبان الكوبرى، الغريب أنه تم إلقاء جثتها في نهر الغانج ضمن الطقوس الجنائزية الهندية.

    رسوم متحركة لنتاليا بولكونسكايا
    © Photo/ Youtube/Agniya Ogonek
    بالفيديو...أول مسلسل أنیميشن سعودي- ياباني للأطفال
    رجل لم يتحدث إلى زوجته منذ 20 عامًا

    بعكس الأزواج الذين تتطور الخلافات بينهما إلى خصام قد يطول أيام أو حتى يتطور ليصل إلى الطلاق، قرر الياباني أوكو كاتاياما ألا يتحدث لزوجته طيلة 20 عامًا سوى بالإيماءات والإشارات البسيطة.

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