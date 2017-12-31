إسرائيل بين أسعد 11 دولة في العالم

احتلت إسرائيل المرتبة الحادية عشرة على لائحة الدول التي يشعر مواطنوها بالسعادة، متقدمة بذلك على دول عدة مثل ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وإيطاليا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، والتشيك، وبريطانيا، والبرازيل، وفرنسا والمكسيك.

القدس — سبوتنيك . قالت قناة "I24" الإسرائيلية بيانات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ما يزيد عن 93 بالمئة من الإسرائيليين، صنفوا أنفسهم على أنهم راضين عن الحياة بل منهم من قال إنهم راضون جدا".

وبحسب النتائج التي نشرتها دائرة الإحصاءات المركزية فقد ووجدت أعلى نسب الرضا، في أعمار تتراوح بين 65-74 عاما، ثم 20-24 و55-59، الذين تتراوح أعمارهم بين 45-49 سنة، و55-55 سنة.

وأشارت النتائج إلى أنه تم تسجيل انخفاض في مستوى الرضا لدى الفئة العمرية ما بين 30-39 ، والذين يزيد عمرهم عن 75 فما فوق.

وفيما يتعلق بمتوسط العمر، احتلت إسرائيل المرتبة الـ11 بـ 82.45 عاما، مقارنة بمعدل متوسط العمر في دول المنطقة، الذي يبلغ 80.5 عاما، بينما تفوق على إسرائيل كل من اليابان، إسبانيا، سويسرا، إيطاليا، أستراليا، أيسلندا، لوكسمبورغ، النرويج، فرنسا والسويد.

وأظهرت المعطيات أن الإسرائيليين يعيشون أكثر من الكنديين، النمساويين، البلجيكيين، اليونانيين، الإنجليز، الدنماركيين، الألمان، الأمريكيين، الأتراك، البولنديين، المجريين والمكسيكيين.

ووصل معدل عمر النساء في إسرائيل في عام 2017 إلى 84.2 عاما، ما يشير إلى ارتفاع مقارنة مع العام 1995 حين بلغ آنذاك 79.5 و73.9 في العام 1975. أما فيما يخص الرجال، فقد وصل متوسط العمر إلى 80.7 في العام 2017، مقابل 75.5 أعوام في 1995، و70.3 في 1973.

وارتفع معدل عمر النساء في إسرائيل منذ العام 1975 بـ 10.3 أعوام، في حين ارتفع ذلك لدى الرجال بـ10.4 أعوام.