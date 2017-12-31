شاهد... أبرز احتفالات دول العالم ب2018

بدأت الاحتفالات حول العالم بالعام الجديد 2018، وذلك مع منتصف ليل الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وأقامت برلين في شوارعها خيما خاصة على بوابة براندنبرغ للاهتمام بالنساء اللواتي قد يتعرضن للتحرش أو يشعرن بالتهديد في أثناء الاحتفالات، حسب دويتش فيلله.

وفي دبي قدمت عروض ليزر مرفقة بالموسيقى من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم (828 مترا)، وحسب توقعات شرطة دبي، فإن مليون ونصف مليون شخص حضروا لمشاهدة عرض الليزر الذي نقل بالبث الحي عبر موقع تويتر.

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وشكلت نيوزيلندا أول دولة بارزة تطلق الاحتفالات حيث نظمت أوكلاند، كبرى مدنها، مهرجانها السنوي في الشارع الذي تخلله عرض ألعاب نارية من برج سكاي تاور.

وفي سيدني تجمع حوالى 1,5 مليون شخص في خليجها الشهير لحضور عرض الألعاب النارية التقليدي، الذي تلون هذا العام بألوان قوس القزح.

كما عرضت هونغ كونغ ألعابا نارية تشبه الشهب تصحبه الموسيقى ويستمر عشر دقائق قبيل منتصف الليل، وسيتم اطلاقه من ناطحات سحاب تطل على مرفأ فيكتوريا هاربر.

وعقدت جاكرتا قرانا جماعيا لحوالي 500 ثنائي برعاية الحكومة فيما نظمت المهرجانات والأسواق الشعبية على محاور السير الكبرى وفي المواقع السياحية.

© REUTERS/ EDGAR SU احتفالات رأس السنة 2018 في سنغافورة

وفي باريس تجمع مئات الالاف على جادة الشانزيليزيه لحضور عرض ضوئي وألعاب نارية فوق قوس النصر.

ومن المنتظر أن يحضر مليونا شخص إلى ساحة تايم سكوير في نيويورك احتفالا بالعام الجديد رغم تراجع الحرارة إلى عشر درجات تحت الصفر.