بالفيديو... بث مباشر لألعاب الليزر التي أضاءت سماء دبي احتفالا بـ2018

وبحسب توقعات شرطة دبي، فإن مليون ونصف مليون شخص حضروا لمشاهدة عرض الليزر الذي نقل بالبث الحي عبر موقع "تويتر".
وأضاءت الألعاب النارية سماء دبي، وخطف العرض الفريد من نوعه أنظار الملايين حول العالم، بعد استبدال الألعاب النارية ألعاب الليزر والموسيقى، وفقا لـ"تليفزيون دبي".
جدير بالذكر أن برج خليفة يستعد لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعرض ألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة بدلا من الألعاب النارية.
#دبي تُبهر العالم باحتفالاتها بـ #رأس_السنة من #برج_خليفة #BurjKhalifa— تلفزيون دبي (@dubaitv) December 31, 2017
— وداعاً #عام_الخير مرحباً #عام_زايد.. كل عام والجميع بخير
— اليوم نكمل 100 عام على ميلاد المؤسس #زايد
#أنا_في_2018 #العام_الجديد #LightUp2018 #MyDubaiNewYear pic.twitter.com/d0u1uXhQAJ
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