العرب يتصدرون أفضل 27 مدينة في 2017 لفرص عمل المغتربين

أصدرت منظمة إنترناشونز، وهي أكبر رابطة عالمية مهتمة بشؤون المغتربين، قائمة بأفضل المدن العالمية من حيث المستوى المعيشي وعمل الوافدين إليها من الخارج.

وعرضت صحيفة إندبندنت البريطانية قائمة كاملة لأفضل 27 مدينة يمكن أن تصبح قبلة للعمالة المهاجرة حيث سيجدون فيها الراحة والرفاهية وفرص العمل، وجاءت القائمة كما يلي:

احتلت مدينة المنامة، عاصمة البحرين، صدارة القائمة كأفضل مدينة للعمالة الوافدة إذ أن تكلفة المعيشة فيها أقل بنسبة 42,1% أقل من تكلفة المعيشة في نيويورك الأمريكية، ويبلغ متوسط استئجار غرفة واحدة في مركز المدينة 940,43 دولار، ومتوسط سعر كوب الكابوتشينو فيها 4,59 دولار.

It’s been a month of celebrations in Bahrain, and with festivities around the corner, the entire nation is all decked up to welcome you!



Did you make your bookings yet?#BahrainOursYours #Manama #Celebrations



Find your way here:https://t.co/Yyud1eKYbQ pic.twitter.com/UJJsJa3Z3i — Bahrain Tourism (@BahrainTourism) December 21, 2017

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واحتلت ثلاث دول عربية أخرى مراكز متوسطة في القائمة ذاتها، إذ حلت مسقط، عاصمة سلطنة عمان في المركز الـ12، وأبو ظبي عاصمة الإمارات في المركز الـ15، أما مدينة دبي الإماراتية فجاءت في المركز السابع عشر، وفيما يلي نعرض القائمة كاملة.

1.المنامة — البحرين

2.براغ — تشيكوسلوفاكيا

3. مدريد — إسبانيا

4. كوالا لامبور — ماليزيا

5. أمستردام — هولندا

6. برشلونة — إسبانيا

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7.جوهانسبيرغ — جنوب أفريقيا

8. بانكوك — تايلاند

9. بازل — سويسرا

10. فرانكفورت — ألمانيا

11.ميكسيكو — المكسيك

12. مسقط — عُمان

13.بودابست — المجر

14. أوكلاند — نيوزيلاندا

15. أبو ظبي — الإمارات

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16. مدينة لوكسمبورغ — لوكسمبورغ

17. دبي — الإمارات

18. برلين — ألمانيا

19. لاهاي — هولندا

20. هامبورغ — ألمانيا

21. سيئول — كوريا الجنوبية

22. فيينا — النمسا

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23. زيورخ — سويسرا

24. ميونخ — ألمانيا

25. كامبالا — أوغندا

26. كيب تاون — جنوب أفريقيا

27. ستوكهولم —السويد