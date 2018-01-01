العرب يتصدرون أفضل 27 مدينة في 2017 لفرص عمل المغتربين

وعرضت صحيفة إندبندنت البريطانية قائمة كاملة لأفضل 27 مدينة يمكن أن تصبح قبلة للعمالة المهاجرة حيث سيجدون فيها الراحة والرفاهية وفرص العمل، وجاءت القائمة كما يلي:
احتلت مدينة المنامة، عاصمة البحرين، صدارة القائمة كأفضل مدينة للعمالة الوافدة إذ أن تكلفة المعيشة فيها أقل بنسبة 42,1% أقل من تكلفة المعيشة في نيويورك الأمريكية، ويبلغ متوسط استئجار غرفة واحدة في مركز المدينة 940,43 دولار، ومتوسط سعر كوب الكابوتشينو فيها 4,59 دولار.
It’s been a month of celebrations in Bahrain, and with festivities around the corner, the entire nation is all decked up to welcome you!— Bahrain Tourism (@BahrainTourism) December 21, 2017
Did you make your bookings yet?#BahrainOursYours #Manama #Celebrations
Find your way here:https://t.co/Yyud1eKYbQ pic.twitter.com/UJJsJa3Z3i
واحتلت ثلاث دول عربية أخرى مراكز متوسطة في القائمة ذاتها، إذ حلت مسقط، عاصمة سلطنة عمان في المركز الـ12، وأبو ظبي عاصمة الإمارات في المركز الـ15، أما مدينة دبي الإماراتية فجاءت في المركز السابع عشر، وفيما يلي نعرض القائمة كاملة.
1.المنامة — البحرين
2.براغ — تشيكوسلوفاكيا
3. مدريد — إسبانيا
4. كوالا لامبور — ماليزيا
5. أمستردام — هولندا
6. برشلونة — إسبانيا
Barcelona, Spain pic.twitter.com/cCtIrwTIXb— places I'd rather be (@whereidrather) December 21, 2017
7.جوهانسبيرغ — جنوب أفريقيا
8. بانكوك — تايلاند
9. بازل — سويسرا
10. فرانكفورت — ألمانيا
11.ميكسيكو — المكسيك
12. مسقط — عُمان
13.بودابست — المجر
14. أوكلاند — نيوزيلاندا
15. أبو ظبي — الإمارات
ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES 🇦🇪 @sgi201710 @Gia___Carangi— اپناگجرات❤️ (@HostOfLove) December 18, 2017
‘@KhanMobeena pic.twitter.com/LTQbpbBiiZ
16. مدينة لوكسمبورغ — لوكسمبورغ
17. دبي — الإمارات
18. برلين — ألمانيا
19. لاهاي — هولندا
20. هامبورغ — ألمانيا
21. سيئول — كوريا الجنوبية
22. فيينا — النمسا
Danube River, Vienna, Austria. pic.twitter.com/FtEfVwQJtq— OraliaSoto (@OraliaSotoRoman) December 24, 2017
23. زيورخ — سويسرا
24. ميونخ — ألمانيا
25. كامبالا — أوغندا
26. كيب تاون — جنوب أفريقيا
27. ستوكهولم —السويد
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