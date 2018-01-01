بالصور...زواج جماعي لمئات الإندونيسيين في ليلة رأس السنة

وبحسب ما نشرته "رويترز"، أشرف مسؤولون حكوميون على المراسم المقتضبة لكل زوجين.
وبينما كانت فرقة موسيقية تعزف مجموعة من الألحان التقليدية والشعبية، قالت عروس عمرها 38 سنة من جاوة الشرقية واسمها هارتيننجيش "أردنا تجربة لا تنسى ونحن سعيدان أننا قررنا المشاركة اليوم"، وقال زوجها ريكي رانجا (30 عاما) إنهما يشعران بالامتنان لإدارة المدينة لإقامة الحفل.
وارتدى كثيرون من العرائس والعرسان ملابس متماثلة الألوان وملابس تقليدية زاهية الألوان، وارتدت بعض العرائس الحجاب الذي تفنن مصمموه في تنفيذه وكان بعض العرسان يحمل الخناجر التقليدية.
#بروباجندا | زواج جماعي لمئات الاندونيسيين في ليلة #رأس_السنة— Propaganda Agency (@Propagandaeg) December 31, 2017
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هابي نيو يير
السنه الجديده#لو_سانتاكلوز_موجود_هطلب#عام_٢٠١٨
Happy New Year#كيف_كان_2017 pic.twitter.com/sPh2ZDQWhS
وهنأ أنيس باسويدان حاكم جاكرتا المتزوجين، وقال إن المدينة ستقيم هذا الحفل كل عام في ليلة رأس السنة. وقد جمعت إدارة المدينة تبرعات لشراء هدايا ذهبية لكي يقدمها كل عريس لعروسه.
حفلات #زواج_جماعى لمئات #الإندونيسيين فى ليلة #رأس_السنة pic.twitter.com/kXpxQ9kQqQ— أخبار 24 (@Q8News24) January 1, 2018
وكانت إجراءات الأمن مشددة في موقع الحفل في قلب المدينة على بعد أمتار قليلة من موقع هجوم، شنه متطرفون تربطهم صلات بتنظيم "داعش" الإرهابي، في يناير/ كانون الثاني 2016 وقتلوا فيه أربعة أشخاص مستخدمين أسلحة نارية وقنابل.
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