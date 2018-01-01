بعد أسبوعين فقط من طرحه... فيلم "حرب النجوم" يحقق مليار دولار

يذكر أن الفيلم انطلق بالتزامن مع مرور 40 عاما على بدء أول أجزاء السلسلة في عام 1977، بحسب "رويترز".
وحقق الجزء الثامن والجديد من أفلام "حرب النجوم" أداء مذهل في شباك التذاكر، بتخطيه إيرادات 900 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية، حتى يوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وامتد نجاح الجزء الثامن من أفلام "حرب النجوم" بعنوان "Star Wars: The Last Jedi"، بأن أصبح ثاني أعلى فيلم محقق للإيرادات المحلية في شباك التذاكر الأمريكية في عام 2017، بعد أن حقق إيرادات 445 مليون دولار في أول أسبوع فقط من طرحه.
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