بعد أسبوعين فقط من طرحه... فيلم "حرب النجوم" يحقق مليار دولار

وصلت إيرادات فيلم Star Wars: The Last Jedi إلى المليار دولار أمريكي، بعدما تصدر المركز الأول بقائمة عائدات التذاكر بعد مرور أسبوعين فقط على طرحه في الصالات السينمائية حول العالم.

ووفقا لموقع "IMDb" حصل فيلم حرب النجوم على متوسط تقييم 8.3، ومن المنتظر أن ينافس بقوة على الجوائز التقنية في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل.

يذكر أن الفيلم انطلق بالتزامن مع مرور 40 عاما على بدء أول أجزاء السلسلة في عام 1977، بحسب "رويترز".

وحقق الجزء الثامن والجديد من أفلام "حرب النجوم" أداء مذهل في شباك التذاكر، بتخطيه إيرادات 900 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية، حتى يوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وامتد نجاح الجزء الثامن من أفلام "حرب النجوم" بعنوان "Star Wars: The Last Jedi"، بأن أصبح ثاني أعلى فيلم محقق للإيرادات المحلية في شباك التذاكر الأمريكية في عام 2017، بعد أن حقق إيرادات 445 مليون دولار في أول أسبوع فقط من طرحه.



