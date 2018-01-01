رحلة طيران انطلقت في 2018 وانتهت في 2017

نمازح أصدقائنا أحيانًا في الساعات الأخيرة من كل عام بقولنا لهم أننا سنقابلهم في العام القادم، نقصد بذلك بالطبع بعد مرور تلك الدقائق الأخيرة في العام الحالي، لكن كيف لحدث أن يبدأ في العام الجديد وينتهي في العام الماضي؟

ذكر موقع مترو البريطاني أن هذا ما حدث عندما أقلعت طائرة تابعة لخطوط طيران هاواي في عام 2018 ووصلت إلى نهاية رحلتها في 2017، إذ أنه كان من المقرر لها أن تقلع من مطار أوكلاند في نيوزيلاندا في تمام الساعة 11:55 مساء يوم الأحد 31 ديسمبر 2017، لكن لظروف ما تأخر معاد إقلاع الطائرة 10 دقائق كاملة فأقلعت في تمام الساعة 00:05 من صباح يوم الاثنين 1 يناير 2018.

جهة الوصول المقررة للطائرة هي مدينة هونولولو الأمريكية، والتي يتأخر توقيتها المحلي عن نيوزيلاندا بـ23 ساعة، ما جعل الطائرة تهبط في مطار الوصول في تمام الساعة 10:16 دقيقة صباح يوم الأحد 31 ديسمبر بالتوقيت المحلي لمدينة هونولولو، وبذلك تكون الطائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017.

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq — Sam Sweeney (@SweeneyABC) December 31, 2017

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