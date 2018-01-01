الكشف عن التطبيقات التي يستخدمها تجار المخدرات للإيقاع بالأطفال

حذر خبراء من زيادة أعداد المراهقين الذين يشترون المخدرات عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخبراء لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن تجار المخدرات يعتمدون على الترويج لبضاعتهم عبر تطبيقي "إنستغرام" وسناب شات".

وأشار الخبراء في تصريحاتهم إلى المخاوف بشأن معدلات شراء صغار السن للمخدرات عبر مواقع التواصل، حيث شهدت تلك التجارة غير المشروعة نموا سريعا خلال العام والنصف الماضي.

وأوضح خبير بريطاني أنه مع أطفال يبلغون من العمر 13 عاما اشتروا مخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خبير آخر يعمل لدى مؤسسة خيرية معنية برصد الشباب الصغير المدمن، يدعى نيك هيكموت، أن تجار المخدرات يستغلون الهاشتاغات الرائجة للترويج للمخدرات ويضعون تفاصيل تتعلق بالاتصال غير أساسية.

وأكد هيكموت أن عمليات البيع في معظمها، تتم بعد الاتفاق في منصات تواصل أخرى مثل تطبيق Wickr.

وصرح الخبير البريطاني أن جمعيته تعاملت مع مدمنين من سن 10 إلى 24 عاما وأن معظم الحالات تترواح أعمارها من 13 إلى 17 عاما، لافتا إلى أن السبب في انتشار ظاهرة الإدمان بين الصغار هو انتشار مواقع التواصل الاجتماعي.