أفشل 5 اختراعات انتجت في 2017

وثقت مجموعة من المواقع التقنية عدم جدوى بعض المخترعات التقنية والتي أتفقت على عدم فائدتها، وتمثلت هذه المواقع بموقع "مشابل" و "إنترستنغ إنجنيرنغ" المهتمين بالمواد التقنية و الإبتكارات.

YouTube / wylsacom إختراع جديد لشحن هواتف الآيفون

و عدد الموقعين عددا من الإبتكارات التي أعتبرت فاشلة و دون فائدة في 2017.

— أداة فرم الأعشاب، تختصر الوقت ولكنها تعرض أصابع المستخدم للخطر بسبب الإطارات الحادة المستخدمة.

— وسادة جهاز التحكم، وتعتمد على تحويل جهاز التحكم بالتلفاز الى وسادة، لتمكين المستخدم من الإستفادة منها بالتحكم بالتلفاز و النوم عليها، لكنها تسبب الإزعاج

فعندما ينام الشخص فإنها تؤدي الى إرتفاع صوت التلفاز مما يزعج المستخدم و يصل ثمنها الى 50 دولار أمريكي.

— الطوق الذكي، وهو طوق يستخدم للفه على عنق الحيوانات الأليفة و يرسل رسائل الى الجوال يخبر صاحبها ماالذي تفعله و تحدد مكانها، تعود عدم فائدة الطوق الى

أن أصحاب هذه الحيوانات لايحتاجون بصورة ضرورية لمثل هذه الأطواق، كونهم يعرفون تصرفات حيواناتهم.

— آلة طي الملابس، وهي آلة تعمل على مبدأ الذكاء الاصطناعي حيث تقوم بطي و كوي الملابس بعد غسيلها، وتكمن عدم فائدتها سعرها الغالي الذي يصل

الى 16 ألف دولارفضلا على أن طي الملابس ليس بالأمر الصعب.

— جهاز صب الكريما، جهاز مكون من أجزاء كثيرة يصل عددها الى 73 جزءا في حين وظيفة الجهاز سهلة جدا و لاتحتاج الى هذه الآلة.