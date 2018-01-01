دبي تستقبل السنة الجديدة بأكبر عرض ليزر و تدخل موسوعة "غينيس"(فيديو)

سجلت مدينة دبي الإماراتية رقما قياسيا جديدا مع بداية العام، حين أستقبلت العام الجديد بأكبر عرض صوتي و ضوئي على مبنى واحد، لتدخل بذلك موسوعة "غينيس".

دبي التي أستقبلت العام الجديد بعروض ليزر بإسم "لايت آب2018" على مبنى برج خليفة حطم الرقم القياس المسجل بإسم مدينة هونغ كونغ في عام 2013.

Публикация от Burj Khalifa (@burjkhalifa) Дек 18, 2017 at 5:40 PST

العرض الذي تطلب إستخدام كابلات وصل طولها لحدود 30 كيلومترا بالإضافة لوضع أكثر من 40 ضوء ليزر بالإضافة لعدد كبير من مصابيح الإنارة الذين حولوا المدينة

الى أحد أكثر بقاع العالم سطوعا، بإضاءة وصلت الى 76,3 مليون شمعة، و أستغرق تحضير الإحتفالية حوالي 5 أشهر.

هذا و ذكر بيان صحفي لمجموعة "إعمار العقارية" الإماراتية، المنظمة للحدث، أن أكثر من مليون زائر من مختلف أنحاء العالم حضر احتفالات دبي برأس السنة،

بينما شاهد ما يقارب 2.5 مليار شخص حول العالم العروض الميهرة عبر القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي.