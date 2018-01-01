دبي تستقبل السنة الجديدة بأكبر عرض ليزر و تدخل موسوعة "غينيس"(فيديو)

دبي التي أستقبلت العام الجديد بعروض ليزر بإسم "لايت آب2018" على مبنى برج خليفة حطم الرقم القياس المسجل بإسم مدينة هونغ كونغ في عام 2013.
العرض الذي تطلب إستخدام كابلات وصل طولها لحدود 30 كيلومترا بالإضافة لوضع أكثر من 40 ضوء ليزر بالإضافة لعدد كبير من مصابيح الإنارة الذين حولوا المدينة
الى أحد أكثر بقاع العالم سطوعا، بإضاءة وصلت الى 76,3 مليون شمعة، و أستغرق تحضير الإحتفالية حوالي 5 أشهر.
هذا و ذكر بيان صحفي لمجموعة "إعمار العقارية" الإماراتية، المنظمة للحدث، أن أكثر من مليون زائر من مختلف أنحاء العالم حضر احتفالات دبي برأس السنة،
بينما شاهد ما يقارب 2.5 مليار شخص حول العالم العروض الميهرة عبر القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
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