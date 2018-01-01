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    4 حيل لتأكل ما تريد بدون زيادة الوزن

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    "أستطيع أن أجعلكِ نحيلة" كتاب شهير للدكتور بول ماكينا حول الأساليب الذكية لخسارة الوزن بذكاء دون اكتسابه مجدداً بعد التوقف عن الحمية، وهو الأمر الشائع بين الكثيرين حين يبدؤون المشوار الشاق من أجل الوصول لجسم رشيق.

    وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقدم الدكتور بول ماكينا، المعروف لدى معظم البريطانيين كشخص واسع المدارك وصاحب رؤى في الفلسفة وعلم النفس، 4 حيل لتأكل ما تريد بلا زيادة الوزن وهي كالآتي:

    1- لا تحرم نفسك من الأكل عند الجوع
    من المهم عدم تفويت الوجبات الرئيسية الثلاثة على مدار اليوم، ولا تقل: "سوف أبدأ بالتوقف عن العشاء منذ اليوم"، فهذا التفكير يعد من أكثر الأسباب التي تعطي مفعولاً عكسياً وتكسب المزيد من الكيلوغرامات الزائدة بدلاً من خسارتها.

    البدانة
    © Depositphotos/ Cookelma
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    بالمقابل، شرح أهمية التمييز بين الجوع النفسي والجوع العاطفي، فالأول لا يكون مرتبطاً باحتياجات الجسم وينشأ في حالة الحزن أو الفرح أو الملل بينما الحالة الثانية يكون فيها الجسم جائعاً مطلقاً نداء للدماغ ليدفعك إلى تلبية هذه الحاجة.

    2- عندما تشعر بأنك ممتلئ، توقف عن الأكل
    كلما أخذت الوقت الكافي لتذوق ومضغ الطعام، كلما أحسست بالشبع بشكل أسرع. والعكس صحيح، فكلما التهمت طبقك في وقت قياسي كلما زادت شهيتك أكثر. لذلك ينصح بول بالأكل ببطء ليتاح للدماغ الوقت الكافي لاستقبال الرسائل العصبية التي تبلغ بوصولك للإحساس بالشبع، فضلاً عن أن المضغ الجيد للطعام يساعد على فقدان الوزن الزائد

    3- كل ما تريد أن تأكل وليس ما يجب أكله
    الحرمان من أكثر الأخطاء الشائعة خلال عملية إنقاص الوزن، لذلك ينصح الدكتور بول ماكينا بتجنب استبعاد الأطعمة المغرية بالنسبة لك من نظامك الغذائي بشكل نهائي، لأن هذا الحرمان سوف يزيد من اشتهائك لهذه المأكولات وسوف تتوجه لها مباشرة فور التوقف عن الحمية أو سوف تكون السبب في إفساد الحمية برمتها.

    4- كل بوعي، وتلذّذ بكل لقمة طعام تأكلها
    تذكر أن كل قراراتك بالأكل تتمحور حول ثلاثة أسئلة جوهرية وهي: "ماذا تأكل، كيف تأكل، ومتى تأكل؟"، معتبراً أن إيجاد التوازن بين هذه المحاور الثلاثة هو ما يضمن لك جسماً رشيقاً وصحياً مدى الحياة.

    انظر أيضا:

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