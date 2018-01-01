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21:11 01 يناير/ كانون الثاني 2018
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    شرب الماء في هذه الأوقات يحرق الدهون

    © flickr.com/ laszlo-photo
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    تعد زيادة الوزن من إحدى أبرز المشكلات التي تواجهها الكثير من النساء اليوم.

    و قد يرتبط هذا بعدم تناول الأطعمة الصحية أو باستهلاك الأطباق الجاهزة أو التي تحتوي على كمية كبيرة من السكّر أو الملح وبعدم ممارسة التمارين الرياضية. لذلك ومن أجل خسارة ذلك الوزن لا بدّ من اعتماد نمط حياة صحي. لكن يمكن أيضاً اللجوء إلى بعض الطرق غير الشائعة ومنها شرب الماء في أوقات محددة وبكميات محددة.

    يمكن تراكم الدهون في الجسم أن يسبب المعاناة من الكثير من المشكلات الصحية مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار والسكّري وأمراض القلب. ولتجنب ذلك من المهم الامتناع عن تناول الأطعمة المصنّعة واستهلاك كمية كبيرة من الخضار والفواكه وممارسة التمارين بانتظام. لكن من المفيد أيضاً اتباع حيلة شرب الماء التي تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن بسهولة.

    كوب من الماء في الصباح

    من المهم أن يتحول شرب الماء إلى عادة تتبعينها كل صباح. إذاً اشربي يومياً فور استيقاظك من النوم كوباً من الماء الفاتر. فهذا يعزّز عملية الأيض ويسهل حرق الدهون لديك. كذلك يساعد شرب الماء الفاتر على تنظيف أمعائك وتجنب إصابتك بالتشنجات والإمساك واضطرابات الهضم. كما أنّه يحفّز دورتك الدموية ويساعدك على خسارة الوزن الزائد.

    قارورة الماء
    © Sputnik. Mikhail Voskresensky
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    كوب من الماء قبل الوجبات

    من الخطأ شرب الماء خلال الوجبات. فقد أشارت دراسة أجريت في جامعة إلينويز الأمريكية أن ذلك لا يساعد على خسارة الوزن. بل على العكس تؤدي هذه العادة السيئة إلى اتساع المعدة وإلى الحاجة إلى تناول كمية كبيرة من الطعام لملئها. إذاً من الأفضل شرب الماء قبل 30 دقيقة من حلول مواعيد الوجبات.

    الماء قبل النوم

    من الضروري شرب الماء خلال النهار. لكن ليس من المفيد أيضاً تناول كوب منه قبل الخلود إلى النوم في المساء. ففي هذه الحالة قد تشعرين بالرغبة في الدخول إلى المرحاض خلال الليل، ما يعني معاناتك من اضطرابات النوم. كذلك قد يسبب ذلك ارتفاع مستوى الدم في أوردتك وبالتالي ارتفاع ضغطه لديك. إذاً من الأفضل التوقف عن شرب الماء قبل ساعة من حلول موعد النوم.

    الماء البارد

    إذا كنت تحبين شرب الماء البارد، توقفي عن هذا فوراً إذا كنت تريدين خسارة الوزن. ففي هذه الحالة لا يمكن الدهون أن تتفكّك. وهكذا فإنها تتراكم في أوعيتك الدموية وتسبب مرضك وزيادة وزنك.

    نصيحة مفيدة

    إشربي الماء إذاً بطريقة صحيحة. لكن لتخسري الوزن مارسي أيضاَ التمارين المنتظمة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً. وتناولي الطعام الصحي والمتوزان. كذلك احصلي على حاجتك من الفيتامينات والمغذيات ومضادات الأكسدة لتمنعي تراكم الدهون لديك.

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