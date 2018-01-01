في 5 أيام فقط...خطة بسيطة للتخلص من السموم

ترغب الكثيرات في الحصول على مظهر جديد، وجسد رشيق، دون اتباع الأنظمة الغذائية الصارمة، ولكن بعضهنّ لا يعرفنَ الطريقة المثلى لتحقيق هذه الرغبة.

هنا نكشف عن خطة ذكية وبسيطة، يمكن تطبيقها في 5 أيام فقط، وتساعدكِ في الوصول إلى إطلالة متجددة، في جسد مثالي، بعد التخلص من سموم الجسم تماما.

اليوم الأول: الماء الدافىء

ابدئي يومكِ بكوب من الماء الدافىء قبل أن تأكلي أيّ شيء، لأن الماء الدافىء يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويساعد على الهضم، مما يشعركِ بالراحة التامة.

اليوم الثاني: الدش البارد

استيقظي في الصباح، وبعد شرب الماء الدافىء، عليكِ أخذ دش بارد، والعمل على إزالة السموم من جسمكِ عن طريق التقشير بالفرشاة أو اللوف أو الإسفنج، على أن تكوني دقيقة ولطيفة مع استخدام وسائل الراحة من زيوت أو مستحضرات خاصة بتنظيف الجسم من السموم.

© Sputnik. Sergey Guneev مشروب "سحري" يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصى

اليوم الثالث: المنتجات الصديقة للبيئة

معظم منتجات العناية بالبشرة المتوفرة بالأسواق عادة ما تحتوي على مواد كيميائية، لذا يفضّل اللجوء إلى المنتجات الطبيعية الصديقة للبيئة، مثل الخيار للوجه، والحمضيات لفرك الجسم، مع استخدام زيت الزيتون وجوز الهند لترطيب الجسم وكذلك الشعر.

اليوم الرابع: الرياضة

في اليوم الرابع يجب عليكِ ممارسة الرياضة، التي تعمل على تحسين الدورة الدموية، وما أروع ممارسة اليوغا لمدة 20 دقيقة في الهواء النقي، مما يسمح لجسمكِ بامتصاص طاقة الشمس، والقيام بتمارين التنفس، والسيطرة التامة على مستويات التوتر في الجسم.

اليوم الخامس: الألياف

تناولي الطعام الذي يحتوي على الألياف، لأنه يقلل من الشعور بالجوع، ويحمي معدتكِ من الانتفاخ، والخضروات الخضراء خيار جيد دائما لأنها تساعدكِ على الشعور بالراحة في كل أجزاء جسدكِ.