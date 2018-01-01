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23:15 01 يناير/ كانون الثاني 2018
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    مايا دياب

    بالصور والفيديو... ما حدث في حفلات الفنانين العرب في رأس السنة

    YouTube/Maya Diab
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    تنافس العديد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي في ليلة رأس السنة، على إمتاع الجمهور والترفيه عنهم، من خلال الحفلات التي أحيوها في أكثر من بلد عربي، وكان أبزرها دبي ومصر ولبنان.

    غضب من إليسا بسبب هذا الموقف

    بعد غيابها العام الماضي، عادت المطربة اللبنانية إليسا هذا العام لتحيي حفل الرأس، وذلك في فندق "جراند حياة" في إمارة دبي الخليجية، وقدمت خلاله العديد من أغنياتها الشهيرة، ومنها "بتغيب بتروح".

    ولكن أثارت إليسا استياء عدد من زوار مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفيديو الذي انتشر لها من الحفل، والذي تظهر فيه وهي تبعد سيدة مسنة حاولت التقاط صورة "سيلفي" معها، أثناء ذهابها للحفل.

    وانتقد زوار مواقع التواصل الاجتماعي، رد فعل إليسا مع المعجبة المسنة، خاصة وأنها لم تمنع الحارس الخاص من إبعاده لها، أثناء صعودها للقاعة.

     مفاجأة شيرين عبد الوهاب

    أحيت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، حفلها لرأس السنة في إمارة دبي الخليجية، إلى جانب المطربة اللبنانية إليسا، في فندق "جراند حياة".

    A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on Dec 31, 2017 at 8:15pm PST

    وشهدت فقرة شيرين الغنائية مفاجأة، هي صعود ابنتيها على المسرح، اللتان كانتا حاضرتين معها، وقبلتهما.

    حسين الجسمي وأغاني جديدة

    أحيا المطرب الإماراتي حسين الجسمي حفله لليلة رأس السنة، في إمارة أبو ظبي الخليجية.

    A post shared by Hussain AlJassmi (@7sainaljassmi) on Dec 31, 2017 at 2:46pm PST

    وأهدى جمهوره بهذه المناسبة أغنية جديدة هي "أحبك"، وهي من ألحانه وكلمات أحمد الصانع وتوزيع موسيقي للماسترو وليد فايد.

    A post shared by Hussain AlJassmi (@7sainaljassmi) on Dec 31, 2017 at 3:44pm PST

    كما طرح الجسمي في الحفل، أغنية وطنية جديدة للملكة العربية السعودية تحمل اسم "إصعد بعزمك"، وهي من كلمات الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بين عبد العزيز، وألحان وتوزيع موسيقي لوليد فايد.

    عمرو دياب

    أحيا المطرب المصري عمرو دياب، حفله لليلة رأس السنة في إمارة دبي الخليجية، بداخل فندق "كونراد"، والذي قدم فيه عدد من أغنياته الشهيرة، منها "معاك قلبي"، و"أحلى وأحلى"، و"معدي الناس".

    جورج وسوف… حفل مجاني

    أحيا المطرب السوري جورج وسف حفله لليلة رأس السنة في القاهرة، وتحديدا في فندق "ريكسوس سي جيت" في مدينة شرم الشيخ.

     

    وكان الحفل مجانا ومن دون تذاكر، لكل نزلاء الفندق فقط.

    يارا ومعجبيها الصغار

    أحيت المطربة اللبنانية يارا، حفلها لليلة رأس السنة في إمارة أبو ظبي الخليجية، وارتدت فستانا أخضر اللون.

    ولوحظ في الحفل، تفاعل العديد من جمهور يارا من الأطفال مع أغنياتها، كما يظهر في الصور التي شاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

    A post shared by Yara (@yara) on Dec 31, 2017 at 8:04pm PST

    مايا دياب تؤدي أغنية شعبية مصرية

    أحيت المطربة اللبنانية مايا دياب حفلها لليلة رأس السنة في فندق "كبمنسكي" في منطقة القاهرة الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة.

    A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Jan 1, 2018 at 5:10am PST

    وقدمت مايا دياب مفاجأة لجمهورها، وهي أدائها للأغنية الشعبية المصري "العب يالا"، التي هي مملوكة للمطربان الشعبيان المصريان أوكا وأورتيجا.  

    A post shared by DiabArmy (@diabarmy) on Dec 31, 2017 at 5:14pm PST

    انظر أيضا:

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