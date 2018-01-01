بالصور والفيديو... ما حدث في حفلات الفنانين العرب في رأس السنة

غضب من إليسا بسبب هذا الموقف
بعد غيابها العام الماضي، عادت المطربة اللبنانية إليسا هذا العام لتحيي حفل الرأس، وذلك في فندق "جراند حياة" في إمارة دبي الخليجية، وقدمت خلاله العديد من أغنياتها الشهيرة، ومنها "بتغيب بتروح".
ولكن أثارت إليسا استياء عدد من زوار مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفيديو الذي انتشر لها من الحفل، والذي تظهر فيه وهي تبعد سيدة مسنة حاولت التقاط صورة "سيلفي" معها، أثناء ذهابها للحفل.
وانتقد زوار مواقع التواصل الاجتماعي، رد فعل إليسا مع المعجبة المسنة، خاصة وأنها لم تمنع الحارس الخاص من إبعاده لها، أثناء صعودها للقاعة.
ما بعرف ليش عّم يلوموا #اليسا انها رفضت تتصور! الفيديو واضح انو مدير أعمالها والحارس الشخصي مستعجلين اليسا وعم يقودوها للوصول الى المسرح والمرأة عّم تعيق الأمر واللحظة غير مناسبة لإلتقاط الصور… وحتى اليسا عّم تتطلب التمهل pic.twitter.com/sXwSw5rFz2— 📡 رادار تويتر 📡 (@Radar_tweets) December 31, 2017
مفاجأة شيرين عبد الوهاب
أحيت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، حفلها لرأس السنة في إمارة دبي الخليجية، إلى جانب المطربة اللبنانية إليسا، في فندق "جراند حياة".
وشهدت فقرة شيرين الغنائية مفاجأة، هي صعود ابنتيها على المسرح، اللتان كانتا حاضرتين معها، وقبلتهما.
حسين الجسمي وأغاني جديدة
أحيا المطرب الإماراتي حسين الجسمي حفله لليلة رأس السنة، في إمارة أبو ظبي الخليجية.
وأهدى جمهوره بهذه المناسبة أغنية جديدة هي "أحبك"، وهي من ألحانه وكلمات أحمد الصانع وتوزيع موسيقي للماسترو وليد فايد.
كما طرح الجسمي في الحفل، أغنية وطنية جديدة للملكة العربية السعودية تحمل اسم "إصعد بعزمك"، وهي من كلمات الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بين عبد العزيز، وألحان وتوزيع موسيقي لوليد فايد.
عمرو دياب
أحيا المطرب المصري عمرو دياب، حفله لليلة رأس السنة في إمارة دبي الخليجية، بداخل فندق "كونراد"، والذي قدم فيه عدد من أغنياته الشهيرة، منها "معاك قلبي"، و"أحلى وأحلى"، و"معدي الناس".
جورج وسوف… حفل مجاني
أحيا المطرب السوري جورج وسف حفله لليلة رأس السنة في القاهرة، وتحديدا في فندق "ريكسوس سي جيت" في مدينة شرم الشيخ.
وكان الحفل مجانا ومن دون تذاكر، لكل نزلاء الفندق فقط.
يارا ومعجبيها الصغار
أحيت المطربة اللبنانية يارا، حفلها لليلة رأس السنة في إمارة أبو ظبي الخليجية، وارتدت فستانا أخضر اللون.
ولوحظ في الحفل، تفاعل العديد من جمهور يارا من الأطفال مع أغنياتها، كما يظهر في الصور التي شاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
مايا دياب تؤدي أغنية شعبية مصرية
أحيت المطربة اللبنانية مايا دياب حفلها لليلة رأس السنة في فندق "كبمنسكي" في منطقة القاهرة الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة.
وقدمت مايا دياب مفاجأة لجمهورها، وهي أدائها للأغنية الشعبية المصري "العب يالا"، التي هي مملوكة للمطربان الشعبيان المصريان أوكا وأورتيجا.
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