بالفيديو... ماريا كاري تلقى سخرية بسبب مطلبها في حفلها في ليلة رأس السنة

استطاعت المطربة الأمريكية ماريا كاري في حفلها لليلة رأس السنة، والذي أقيم في ميدام "تايم" في مدينة نيويورك الأمريكية، أن تعوض فشلها في حفل العام الماضي، والذي ارتبط بموقف محرج، لم تستطع بسببه استكمال أدائها لأغنية Emotions.

وعلى الرغم من تحذير خبراء الأرصاد الجوية، من أن ليلة رأس السنة في الولايات المتحدة سيشهد صقيعا غير معتاد، إلا أن ماريا كاري (47 عاما) أطلت في الحفل بفستان شفاف، ما جعلها تشعر بالبرودة، بعد تقديمها أول أغنية.

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وحاولت كاري بعد أدائها للأغنية الأولى، أن تحصل على بعض الشايء الدافئ لمقاومة الصقيع، ولحماية حنجرتها، ولكنها لم تحصل على مرادها إلا بعد انتهاء الحفل.

Mariah Carey asking for hot tea during her NYE performance pic.twitter.com/IHOxdCoIke — mariah carey archive (@mariaharchive) January 1, 2018

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وشاركت ماريا كاري معجبيها، صورة لها وهي تترشف الشاي أخيرا من داخل حجرتها.

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وكان شاي ماريا كاري من أكثر الموضوعات رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في أولى ساعات صباح أول أيام العام الجديد 2018، الإثنين الأول من يناير/كانون الثاني، واتسمت غالبية التعليقات على مطلبها بالسخرية.

“they told me i’d have hot tea” famous last words of 2017- Mariah Carey 😂 — victoria (@toriahiggins16) January 1, 2018

“I was told there would be tea,” —@MariahCarey at #RockinEve



I’m using that line every time I’m disappointed in 2018. — Kara Eliason Dorsey (@KaraEliason) January 1, 2018

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That feeling when you steal Mariah Carey's hot tea. pic.twitter.com/l1s7YNAIoh — ehadleystone (@artobsessed622) January 1, 2018

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يذكر أن ماريا كاري، لم تتمكن من الغناء في حفل ليلة رأس السنة 2017، بسبب خلل فني، لم يجعلها تسمع نفسها أو حتى الموسيقى، لدرجة أنها حاولت طوال الأغنية أن تجعل الجمهور يغنون بدلا منها.