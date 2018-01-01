بالفيديو... ماريا كاري تلقى سخرية بسبب مطلبها في حفلها في ليلة رأس السنة

وعلى الرغم من تحذير خبراء الأرصاد الجوية، من أن ليلة رأس السنة في الولايات المتحدة سيشهد صقيعا غير معتاد، إلا أن ماريا كاري (47 عاما) أطلت في الحفل بفستان شفاف، ما جعلها تشعر بالبرودة، بعد تقديمها أول أغنية.
The @nytimes calls @MariahCarey’s #NewYearsEve performance an “act of pop culture redemption”: https://t.co/0dld2sg29o pic.twitter.com/dy1uivh0Oz— wyd (@TheGloryBritney) January 1, 2018
وحاولت كاري بعد أدائها للأغنية الأولى، أن تحصل على بعض الشايء الدافئ لمقاومة الصقيع، ولحماية حنجرتها، ولكنها لم تحصل على مرادها إلا بعد انتهاء الحفل.
Mariah Carey asking for hot tea during her NYE performance pic.twitter.com/IHOxdCoIke— mariah carey archive (@mariaharchive) January 1, 2018
وشاركت ماريا كاري معجبيها، صورة لها وهي تترشف الشاي أخيرا من داخل حجرتها.
Found my tea! 🍵 pic.twitter.com/r5EIIbT5Zw— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2018
وكان شاي ماريا كاري من أكثر الموضوعات رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في أولى ساعات صباح أول أيام العام الجديد 2018، الإثنين الأول من يناير/كانون الثاني، واتسمت غالبية التعليقات على مطلبها بالسخرية.
“they told me i’d have hot tea” famous last words of 2017- Mariah Carey 😂— victoria (@toriahiggins16) January 1, 2018
“I was told there would be tea,” —@MariahCarey at #RockinEve— Kara Eliason Dorsey (@KaraEliason) January 1, 2018
I’m using that line every time I’m disappointed in 2018.
That feeling when you steal Mariah Carey's hot tea. pic.twitter.com/l1s7YNAIoh— ehadleystone (@artobsessed622) January 1, 2018
يذكر أن ماريا كاري، لم تتمكن من الغناء في حفل ليلة رأس السنة 2017، بسبب خلل فني، لم يجعلها تسمع نفسها أو حتى الموسيقى، لدرجة أنها حاولت طوال الأغنية أن تجعل الجمهور يغنون بدلا منها.
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