حالة نادرة.. امرأة تحمل قلبها على ظهرها

​وتشير الصحيفة التي التقت سلوى إلى أنها تحمل قلبها الصناعي وتمشي به في كل مكان، وأن الأطباء حذروها أنها في حالة نسيان الحقيبة يعني هذا أنها ستموت على الفور، وتؤكد سلوى على أنها "تعيش الآن بشكل طبيعي وتمارس عملها من دون مشاكل".

وتقول سلوى "كنت مريضة جدا قبل الخضوع لهذه العملية، ولكن بعد إجرائها شعرت بتحسن في صحتي، وبدأت التأقلم مع الوضع الحالي وأنا أحمل الحقيبة دوماً ولا أتركها".

ويبلغ حجم الحقيبة حوالي 6.8 كيلو غرامات، وتحتوي بداخلها على بطارية لتوفير الطاقة الكهربائية وتشغيل القلب الصناعي، بالإضافة إلى مضخة وموتور إلكتروني، وتقوم هذه الأجهزة بتشغيل القلب الصناعي وكأنه طبيعي بهدف ضخ الدماء في جميع أنحاء الجسم وتشغيل الدورة الدموية.