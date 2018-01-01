نشر أخبار كاذبة يكلفك 50 مليون يورو في هذه الدولة

بدأت ألمانيا في تطبيق قانون جديد يلزم مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات حاسمة لإزالة الأخبار الكاذبة والتي تحرض على الكراهية.

© Sputnik. Konstantin Chalabov دولة عربية تواجه التضخم بفكرة استثنائية

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، تواجه المواقع التي لن تلتزم بالقانون دفع غرامات قد تصل لـ50 مليون يورو.

ويمنح القانون شبكات التواصل الاجتماعي مهلة 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم عقب إبلاغها بشأن المواد المخالفة.

ويركز القانون على فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، إلا أنه قد يشمل أيضا مواقع إضافية أخرى.

وأعطت السلطات الألمانية لمواقع التواصل الاجتماعي فرصة حتى نهاية عام 2017، من أجل الاستعداد لبدء تنفيذ القانون.

وقالت وزارة العدل الألمانية إنها ستتيح على موقعها طريقة سهلة الاستخدام على المواطنين للإبلاغ عن أي محتوى ينتهك القانون.

يذكر أن القانون الجديد يثير جدلا واسعا في ألمانيا، حيث يرى بعض المراقبين أنه قد يؤدي لرقابة غير مقصودة والحد من حرية التعبير.