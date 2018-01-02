المنافسون يفشلون في اللحاق بـ"حرب النجوم"

وجاء في المركز الثاني فيلم الكوميديا والمغامرة والحركة "جومانجي: ويلكم تو ذا جانجل"، بإيرادات بلغت 50.4 مليون دولار.
الفيلم من إخراج جيك كاسدين وبطولة دوين جونسون وكارين جيلان وكيفن هارت.
وفي المركز الثالث جاء الفيلم الكوميدي الموسيقي "بيتش بيرفكت 3" بإيرادات بلغت 16.9 مليون دولار، الفيلم من إخراج تريش سي ولعب دور البطولة آنا كاندريك وريبيل ويلسون وبريتني سنو.
وجاء في المركز الرابع فيلم الدراما والموسيقي "ذا جريتست شومان" بإيرادات بلغت 15.6 مليون دولار، وهو من بطولة هيو جاكمان وميشيل وليامز وزاك إيفرون وأخرج الفيلم مايكل جريسي.
واحتل فيلم الرسوم المتحركة "فرديناند" من بطولة المصارع جون سينا، المركز الخامس بإيرادات قيمتها 11.4 مليون دولار.
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