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01:18 02 يناير/ كانون الثاني 2018
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    فيسبوك

    دليلك لحفظ صورك وفيديوهاتك بعد مشاركتها على "فيسبوك" " و"إنستغرام" و"سناب شات"

    © REUTERS/ Dado Ruvic
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    في كثير من الأحيان، تكون على عجلة من أمرك، بشأن بحثك عن صورة رائعة ومحددة، تكون شاركتها عبر الإنترنت منذ عام مضى، ولكنك ستضطر في المقابل إلى البحث لساعات عبر حسابك على موقع التواصل الاجتماعي من أجل العثور عليها.

    موقع فيسبوك
    © REUTERS/ © Regis Duvignau / Reuters
    ميزة جديدة من "فيسبوك" ينتظرها الملايين
    ولكن يعرض لك الدليل التالي بحسب ما ذكره موقع "بوبسكي"، حلا لحفظ كل ما تشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" على هاتفك المحمول، من دون أن تضيع، وتجد صعوبة في إيجادها:

    "فيسبوك"

    يتضمن تطبيق "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، زر للكاميرا في الركن العلوي من اليسار، انقر على الأيقونة الخاصة بها، من أجل التقاط صور أو فيديو.

    وبعد أن تفتح أيقونة الكاميرا، سيفتح أمامك المنظر المراد تصويره، وفي تلك اللحظة، اذهب إلى الإعدادات، التي ستجدها في صورة ثلاث نقاط في الركن العلوي من اليمين، في أجهزة "آيفون"، وانقر عليها، وقم بتفعيل خاصية "Save Shared Photos"، أو "احفظ الصور المشاركة"، وبذلك سيتم حفظ كل الصور التي يتم مشاركتها على "فيسبوك".

    وإذا كانت ترغب في الحصول على نسخة رقمية من كل ما حفظته على "فيسبوك"، فبإمكانك أن تقم بتحميل أرشيفك، ولكن لن تتم هذه العملية إلا من خلال الموقع الإليكتروني وليس من خلال التطبيق.

    اذهب إلى صفحة الإعدادات على موقع "فيسبوك"، وانقر على زر "Download a copy of your Facebook Data"، ثم من بعدها انقر على زر "Start My Archive"، لتقوم إدارة "فيسبوك" بإرسال رسالة لك، تؤهلك لتحميل كل ما شاركته من مواد عبر حسابك.

    تويتر
    © AFP 2017/ Leon Neal
    تويتر بصدد حظر أنواع معينة من الصور
    "تويتر"

    عكس "فيسبوك"، فإن موقع التغريدات الشهير، يحفظ تلقائيا على هاتفك المحمول، كل ما تقوم بمشاركته، سواء صور وفيديوهات، ولكن ماذا بالنسبة للمواد النصية؟

    لكي تحصل على نسخة من أرشيفك النصي من "تويتر"، فيجب أن تزور حسابك عبر المقع الإلكيتروني وليس من خلال التطبيق، ثم اذهب إلى الإعدادات، وانقر على زر "Request My Archive"، ليقوم "تويتر" من بعدها بإرسال بريد إليكتروني لك، يضم أرئشيفك في صورة ملف "إتش تي إم إل"، ويضم كل النصوص والصور والفيديوهات التي شاركتها.

    "إنستغرام"

    مثل "فيسبوك" و"تويتر"، فإن "إنستغرام" يجعلك تشارك صورة موجودة سلفا في جهازك، أو أن تلتقط صور وفيديوهات من خلال تطبيقه، وإذا اخترت الخيار الثاني، فإن تطبيق "إنستغرام" لن يحفظ تلقائيا الصورة الأصلية أو النسخة المعدلة منها، والتي تنشر عبر منصته.

    ريا نوفوستي على إنستغرام
    © RIA Novosti.
    "إنستغرام" سيضيف خدمة جديدة لمشتركيه
    ولاجتياز هذا، عليك أن تفعل في البداية إعداد خاص، يؤهلك لحفظ النسخة الأصلية من الصورة والنسخة المعدلة منها، أما بالنسبة للفيديوهات فليس بإمكانك حفظ النسخ الأصلية منها، ولكن نسختها النهائية بعد إجراء تعديل عليها.

    وللوصول إلى هذا الإعداد الخاص، عليك أن تفتح تطبيق "إنستغرام"، وانقر على زر "البروفايل" الخاص بك، ومن بعدها انقر على الثلاث نقاط المتواجدين في الجهة العليا اليمنى من التطبيق.

    بعد ذلك، اختر من بين الصناديق التالية:

    1) "Save Original Photos": سيجعلك تحتفظ بالصورة قبل إجراء تعديل عليها

    2) "Save Posted Photos": سيجعلك تحتفظ بالنسخة المعدلة من الصورة، والتي تنشرها عبر الموقع

    3) "Save Videos Posting": سوف يحتفظ بالفيديوهات بعد إجراء تعديل عليها.

    ولكن هذا الإجراء مختلف بالنسبة لمالكي هواتف "آيفون"؛ فيجب أن تفتح التطبيق، وانقر على زر "البروفايل" الخاص بك، والمتواجد في الجزء السفلي من يمين الشاشة، ثم انقر على زر الإعدادات، ومن خلالها اختر زر "Save Original Photos"، والذي سيسمح لك بالخيارات الثلاثة السابقة المتواجدة في أجهزة "أندرويد".

    "سناب شات"

    افتح تطبيق "سناب شات"، ثم من خلال شاشة الكاميرا، انقر على أيقونة "الشبح"، ثم انقر على زر الإعدادات، واختر "Memories" أو "ذكريات"، ومنها خلالها انقر على زر "Save To"، واختر من تحته كلا من "الصور" و"الفيديوهات".

    أما إذا رغبت في الاحتفاظ بصورك، فإن هناك زر للحفظ متواجد في الركن السفلي من يسار الشاشة، وعلى هيئة سهم للأسفل، اضغط عليه من أجل حفظ صورتك قبل أن تشاركها مع الجميع.   

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    سناب شات, إنستغرام, تويتر, فيسبوك, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
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