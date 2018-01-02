كوريا الشمالية تحذر مواطنيها من مزج الفودكا مع البيرة

ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، أن راديو كوريا الشمالية المركزي دعا المواطنين بمناسبة احتفالات العام الجديد إلى عدم خلط مشروب البيرة مع الفودكا.

ووفقا للوكالة، قالت الإذاعة الكورية الشمالية، "يجب عدم تناول مشروب الفودكا بأكثر من 80 مل في المساء، ومن الأفضل تناول مشروب الفودكا والبيرة دون خلطهما معا"، ووفقا لتفسيراته، "في فصل الشتاء الجسم يستهلك الكثير من الطاقة لتنظيم درجة حرارة الجسم، لذلك يجب على الإنسان الاهتمام بصحته".

وأضافت إذاعة كوريا الشمالية، أن "تناول الكثير من المشروبات الكحولية أو مزيج الفودكا مع البيرة، يمكن أن تؤثر سلبا على القلب والكبد، اللذان يلعبان دورا هاما في تنظيم درجة حرارة الجسم".

ويرجع اهتمام كوريا الجنوبية بهذا التحذير بسبب انتشار ما يعرف بمشروب "كوكتيل- القنبلة" بين مواطنيها إبان نزاعات محلية سابقة، فكان يتم مزج كميات كبيرة من الكحول مع مشروب البيرة ليؤدي إلى حالة شديدة من السكر وفقدان الوعي.

وتستشهد الوكالة بكلمات أحد المقيمين الكوريين الشماليين الذين فروا إلى كوريا الجنوبية، قائلا، إنه حتى عام 2010 لم يمزج الكوريون الشماليون البيرة مع الفودكا ولم يعرفوا كيفية القيام بذلك، مضيفا، أنه يعتقد أن سبب التحذير على الراديو على هذا النحو يدل على انتشار هذه العادة بين الكوريين الشماليين في الفترة الأخيرة.

وبحسب الوكالة، فأن مشروب "كوكتيل- القنبلة" لم يكن يعرفه في كوريا الشمالية سوى النخبة.