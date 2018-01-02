كوريا الشمالية تحذر مواطنيها من مزج الفودكا مع البيرة

ووفقا للوكالة، قالت الإذاعة الكورية الشمالية، "يجب عدم تناول مشروب الفودكا بأكثر من 80 مل في المساء، ومن الأفضل تناول مشروب الفودكا والبيرة دون خلطهما معا"، ووفقا لتفسيراته، "في فصل الشتاء الجسم يستهلك الكثير من الطاقة لتنظيم درجة حرارة الجسم، لذلك يجب على الإنسان الاهتمام بصحته".
ويرجع اهتمام كوريا الجنوبية بهذا التحذير بسبب انتشار ما يعرف بمشروب "كوكتيل- القنبلة" بين مواطنيها إبان نزاعات محلية سابقة، فكان يتم مزج كميات كبيرة من الكحول مع مشروب البيرة ليؤدي إلى حالة شديدة من السكر وفقدان الوعي.
وتستشهد الوكالة بكلمات أحد المقيمين الكوريين الشماليين الذين فروا إلى كوريا الجنوبية، قائلا، إنه حتى عام 2010 لم يمزج الكوريون الشماليون البيرة مع الفودكا ولم يعرفوا كيفية القيام بذلك، مضيفا، أنه يعتقد أن سبب التحذير على الراديو على هذا النحو يدل على انتشار هذه العادة بين الكوريين الشماليين في الفترة الأخيرة.
وبحسب الوكالة، فأن مشروب "كوكتيل- القنبلة" لم يكن يعرفه في كوريا الشمالية سوى النخبة.
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