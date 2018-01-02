بالصور...لقطات تذكارية مثيرة للضحك

يرغب الكثيرون من التقاط صورا تذكارية خلال مناسبة ما أو زيارة معالم أثرية، ويخيم الحزن في بعض الأحيان عند الرجوع إلى البيت واكتشاف أن الصورة لم تلتقط كما يجب، فتكون أنت أو الشخص الذي تحبه غير متهيئ في الصورة، بسبب عدم النظر إلى الكاميرا أو إغماض العينين أو حجب الكاميرا من قبل المصور.