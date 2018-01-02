علماء يكشفون فوائد الرواسب الدهنية

أجرى علماء من المعهد الوطني الأميركي للصحة سلسلة من التجارب التي أظهرت أن الأنسجة الدهنية في الجسم تحتوي على عدد من الخلايا المناعية اللازمة لمكافحة العدوى. ونشرت نتائج الدراسة في مجلة new scientist العلمية.

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وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجريت على الفئران أن الرواسب الدهنية تحتوي على تركيز عال من الخلايا الليمفاوية التائية التي تشكل نوع من المناعة المكتسبة بعد تعرضها للمرض أكثر من مرة.

وأوضح فريق العلماء أن الخلايا التائية الموجودة تحديدا في طبقة الدهون لديها استجابة أقوى من تلك الموجودة في الأجهزة الأخرى.

وللتحقق من النتائج الأولية قام العلماء بحقن الدهون في أنسجة فئران مريضة، فتحسنت تلك الفئران بشكل ملحوظ وخاصة التي كانت في مراحل المرض الاولى.