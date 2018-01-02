تسجيل
17:45 02 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    بيروت، لبنان

    لبنان تستقبل 2018 بوجه جميل

    © REUTERS/ Ali Hashisho
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كان العاصمة اللبنانية بيروت واحدة من عواصم التي شهدت احتفالات رائعة في ليلة رأس السنة الميلادية، حيث

    فيديو وصور...إحتفال حاشد للحريري بعد عودته إلى بيروت
    © Sputnik.
    فيديو وصور...احتفال حاشد للحريري بعد عودته إلى بيروت
    تجملت ميادينها وتحولت ساحة النجمة في وسط المدينة إلى لؤلؤة مضيئة تبهر المشاركين بجمالها.

    ولم يكن احتفال اللبنانيون مجرد احتفال تقليدي، بل سبق الإعداد له تحت إشراف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين 

    الحريري، الذي كان يتابع الإعداد للاحتفالات بنفسه، وفقا لمراسلة "سبوتنيك" في بيروت.

    ولفتت مراسلة "سبوتنيك" إلى أنه تم توفير ساحات كبيرة لتجمع المواطنيين الذين شاركهم الاحتفالات عدد من الفنانيين والفنانات.

    كانت احتفالات بيروت في ليلة رأس السنة شيء لم يعتاده اللبنانيون منذ سنوات، خاصة منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.

    يقول رامي، مواطن لبناني حضر من أستراليا لقضاء رأس السنة في لبنان: "الأجواء التي عمت وسط بيروت في ليلة رأس السنة الميلادية تشبه إلى حد كبير ما تعيشه مدينة سيدني الأسترالية خلال رأس السنة".

    وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك": "اعتدنا أن يكون لبنان وطنا للفرح والتوافق، وهذا ما نعيشه اليوم على أمل أن يعم الوفاق ويستمر التوافق بين اللبنانيين".

    وقالت لبنانية تدعى لندا: "كنا ننوي أنا وأصدقائي قضاء ليلة رأس السنة في المنزل، ولكن بعد أن علمنا بالتحضيرات التي أقيمت في وسط بيروت ذهبنا إلى هناك، ولم نندم على اختيارنا".

    مايا دياب
    YouTube/Maya Diab
    بالصور والفيديو... ما حدث في حفلات الفنانين العرب في رأس السنة
    وأضافت لـ"سبوتنيك": "أعتقد بأنني قضيت واحدة من أجمل سهرات رأس السنة في حياتي".

    ولم تحل الأمطار التي تساقطت بغزارة ليلة رأس السنة دون مواصلة اللبنانيين لاحتفالاتهم، التي تواصلت في ساحة النجمة حتى ساعات الصباح الأولى".

    ولاقت خطوة رئيس الحكومة ترحيبا واسعا من قبل مختلف اللبنانيين، الذين تفاعلوا مع حدث رأس السنة بإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وكان أبرز مظاهر هذا التفاعل هاشتاغ (#شكرا_سعد_الحريري) الذي حقق انتشارا واسعا على "تويتر".

    وتضمن بعض التغريدات عبارات أبرزها (وعادت الحياة لست الدنيا بيروت، وهذه بيروت التي نحبها ونريدها دائما عروسا تفرح ويفرح الجميع بها".


    انظر أيضا:

    اختفاء علم هذه الدولة العربية من برج خليفة في احتفالات رأس السنة (فيديو)
    المصرية شيرين عبد الوهاب ترقص خليجي في ليلة رأس السنة (فيديو)
    حفلة رأس السنة بكلفة 4 ملايين دولار
    الأردنيون ينجون من أعمال إرهابية في رأس السنة ليواجهوا ارتفاع أسعار مفاجئ
    الكلمات الدلالية:
    وحدة اللبنانيين, الحريري, احتفالات, أخبار بيروت, احتفالات رأس السنة, الحكومة اللبنانية, سعد الحريري, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك