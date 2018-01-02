تعرف على المهنة التي تقتصر على فاقدي البصر فقط في كوريا

أقرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، قانونا يسمح فقط للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية بتقديم خدمات التدليك الجسدي بشكل محترف.

© REUTERS/ HANDOUT كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى محادثات رفيعة المستوى في 9 يناير المقبل

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، ترى المحكمة أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان حصول فاقدي البصر على دخل.

وأيدت المحكمة قرارها بقول: "إن فاقدي البصر لديهم حظوظ مهنية أقل من غيرهم".

وتم الطعن على الحكم أربع مرات، قبل أن تأيده المحكمة بشكل نهائي.

واحتج ممارسو مهنة التدليك المبصرون على العقوبات التي تصل لغرامات كبيرة وأحكام بالسجن والتي قد يتعرضون لها إذا قدموا خدمات التدليك.