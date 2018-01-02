ممثلة أمريكية من أبرز ضحايا التحرش الجنسي تطرح برنامج وثائقي

أعلنت الممثلة الأمريكية روز ماكجوان، والتي كانت من أبرز ضحايا التحرش الجنسي في هوليوود خلال عام 2017، عن تقديمها لبرنامج وثائقي، سيبدأ عرضه في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويحمل البرنامج اسم "Citizen Rose"، أو "المواطنة روز"، وتعرض من خلاله نظرتها للعالم، بصفتها فنانة وناشطة حقوقية.

وسيعرض برنامج "Citizen Rose" على خمسة أجزاء على قناة "!E"، وستكون مدة الجزء الأول ساعتين، بينما ستعرض الأجزاء الأربعة المتبقية خلال فصل الربيع المقبل.

ويعرض البرنامج الوثائقي فصولا من مذكرات روز ماكجوان، بعنوان "Brave" "شجاعة"، ومشوارها الفني، والموسيقى التي تؤلفها بغرض الشفاء.

A post shared by Rose McGowan (@rosemcgowan) on Dec 27, 2017 at 9:26am PST

وتقول روز ماكجوان عن برنامجها الوثائقي الجديد، وفقا لموقع قناة "!E": "اكتشفت أنني أرغب من خلال البرنامج أن أظهر كيف أنه باستطاعتننا أن نشفى من خلال الفن، حتى ولو كنا محاطين بالشر، كما أرغب عبره أن أجري حديثا مع الجميع، وخصوصا أنت المشاهد، حول نظرتك للأمور بشكل مختلف، وأن ترى الجمال في كل مكان".

يذكر أن روز ماكجوان من أبرز الأصوات التي نادت بإطلاق هاشتاغ #MeToo في 2017، الذي شجع العديد من ضحايا التحرش الجنسي للحديث عن تجاربهن المؤلمة، ما جعلها تظهر على غلاف "شخصية العام" على مجلة "تايم".

The #Associated #Press Has #Decided Its ‘#Entertainer of the Year Was ‘#Hollywood #Accusers: Time called The Silence Breakers their Person of the Year for 2017, organizing the ladies and guys in media and throughout other markets who stepped forward with… https://t.co/lJwVESBNfO pic.twitter.com/GbuhteoR9v — Hetflix (@hetflixdotcom) December 21, 2017

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وتعتبر اتهامات روز ماكجوان ضد المنتج الفني هارفي وينستين، من أكثر الاتهامات إثارة للجدل، لكونها فضحت غيره من الناس، إذ أنها غردت للمدير التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس: "أنا أخبرت مدير الاستوديو أكثر من مرة أن وينستين اغتصبني، ولكنه قال لي أنه لا يوجد أي دليل، وقلت له أن الدليل هو أنا".

كما أن ماكجوان وجهت تغريدة أخرى لبيزوس قائلة: "توقف عن تمويل المجرمين والمتحرشين".

4) @jeffbezos I am calling on you to stop funding rapists, alleged pedos and sexual harassers. I love @amazon but there is rot in Hollywood — rose mcgowan (@rosemcgowan) October 12, 2017

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