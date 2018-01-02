سيدة أعمال تقبل بهذه المهنة من أجل تحقيق حلمها

واستطاعت كلير فيشر أن توفر مع وزوجها إيان، البالغ من العمر 28 عاما، 15 ألف جنيه إسترليني، لأنهما قررا أن يبيعا كل ما يملكانه، استعدادا لـ "رحلة العمر" كما يطلقان عليها، مع طفليهما.
وأشارت إلى أنها باعت معظم ممتلكاتهم الدنيوية، مثل السيارات، وحقائب يد، وملابس.
وسوف تشهد الرحلة التي ستحدث مرة واحدة في العمر، التوقف في سريلانكا، وفييتنام، وكمبوديا، وجزر المالديف، وبالي، وتايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وأستراليا، ونيوزيلندا.
وصرحت كاري فيشر لصحيفة "ميرور"، أنها تخطط خلال رحلتها حول العالم، للقيام بأعمال تطوعية، وذلك بجمع التبرعات، أو بزيارة دور الأيتام، وإعطائهم الأشياء التي يحتاجونها.
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