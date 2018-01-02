سيدة أعمال تقبل بهذه المهنة من أجل تحقيق حلمها

وافقت سيدة أعمال من بلدة ويلز البريطانية على تنظيف المراحيض في أحد الأماكن العامة، كوظيفة إضافية من أجل تحقيق حلمها، وهو السفر مع زوجها وأبنائها حول العالم.

© AFP 2017/ PHILIPPE LOPEZ بالفيديو...اليابان تفتتح معرض مراحيض لهذه الأغراض

وتهدف كلير فيشر، التي تدير شركة تسويق من المنزل، لجني 3000 جنيه استرليني من عملها كعاملة تنظيف للمراحيض في حديقة قافلة تريكو باي، من أجل تجميع مبلغ 30 ألف جنيه استرليني لزيارة 10 وجهات حول العالم، بحسب تصريحاتها لصحيفة "ميرور" البريطانية.

واستطاعت كلير فيشر أن توفر مع وزوجها إيان، البالغ من العمر 28 عاما، 15 ألف جنيه إسترليني، لأنهما قررا أن يبيعا كل ما يملكانه، استعدادا لـ "رحلة العمر" كما يطلقان عليها، مع طفليهما.

وأشارت إلى أنها باعت معظم ممتلكاتهم الدنيوية، مثل السيارات، وحقائب يد، وملابس.

© Sputnik. Pavel Bikov مراحيض "ترامب" في مدينة صينية

ومن المقرر أن تبدأ رحلة كاري فيشر مع عائلتها حول العالم في 14 مارس/آذار المقبل، وستستغرق 9 أشهر.

وسوف تشهد الرحلة التي ستحدث مرة واحدة في العمر، التوقف في سريلانكا، وفييتنام، وكمبوديا، وجزر المالديف، وبالي، وتايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وأستراليا، ونيوزيلندا.

وصرحت كاري فيشر لصحيفة "ميرور"، أنها تخطط خلال رحلتها حول العالم، للقيام بأعمال تطوعية، وذلك بجمع التبرعات، أو بزيارة دور الأيتام، وإعطائهم الأشياء التي يحتاجونها.