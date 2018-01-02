طائرة أمريكية تهبط اضطراريا لهذا السبب

اضطرت رحلة تابعة لخطوط طيران شركة "دلتا"، كانت متجهة إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، السبت 30 ديسمبر/كانون الأول، إلى العودة إلى نقطة إقلاعها، بسبب وجود طائر كان محتجزا في قمرة قيادتها.

© REUTERS/ Stringer هبوط اضطراري لطائرة إماراتية على متنها 349 راكبا

وشاهد أفراد طاقم الطائرة العصفور يطير على متن الطائرة، قبل إقلاعها من مدينة ديترويت، ما جعلهم يؤخرون إقلاع الرحلة، بينما حاولوا — دون جدوى — تحديد مكانه وإخراجه، وفقا لما ذكرته مجلة "تايم" الأمريكية، نقلا عن قناة "فوكس 5 أتلانتا".

ولكن كانت الطائرة أقلعت في النهاية، حتى ظهر الطائر في قمرة القيادة خلال الرحلة، ما أدى الى اتخاذ قائد الطائرة قرارا بالعودة بالطائرة إلى مسارها الأصلي.

وذكر أحد ركاب الرحلة، ويدعي برايان بوناسيسي، لموقع "كليك أون ديترويت"، أن الطائرة اضطرت للعودة إلى مسارها الأصلي، بعدما بدأ الطائر في فقدان صوابه بداخل قمرة القيادة.

وبحسب تقارير لقناة "فوكس 5"، أن طاقم صيانة عثر على الطائر وأخرجه من قمرة القيادة، بعد هبوط الطائرة.