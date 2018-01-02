نجم "يوتيوب" يعتذر بعد نشره لفيديو غير لائق

اعتذر أحد نجوم موقع "يوتيوب" للفيديوهات لمتابعيه، عن نشره لفيديو أثار مشاعر وحفيظة كل من شاهده، وتسبب في شن هجوم عنيف عليه.

وكان مدون "يوتيوب" الأمريكي، لوغان بول، شارك عبر قناته الرسمية، فيديو له وهو يضحك على جثة شاب، كانت معلقة من شجرة، في إحدى غابات اليابان.

وجاءت اللقطات، في فيديو نشره لوغان، يحمل اسم "Suicide Forest"، أو "غابة الانتحار"، بسبب ارتفاع حالات الانتحار بداخلها في اليابان، والتي تقترب من 105 حالة انتحار سنويا.

وأثار الفيديو الذي نشره لوغان بول، ويعرض جثة الشاب الياباني، غضب العديد ممن شاهدوه، وانتقدوه بشدة، واتهموه باستغلال حادث مأساوي للترويج للفيديو الخاص به.

وقال لوغان بول، في اعتذاره لمتابعيه البالغ عددهم 15 مليون على قناته الرسمية على "يوتيوب"، أنه كان يجب عليه أن يوقف التصوير، فور رؤيته لجثة الشاب الياباني.

ودعا لوغان كل من تراوده أفكار انتحارية، أو مشاعر يأس أو إحباط، أن يطلب المساعدة.