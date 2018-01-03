هل ردت بلقيس على ما فعلته إليسا في رأس السنة

أحيت المطربة اليمنية بلقيس فتحي، حفلها لرأس السنة في جزيرة الماريه، في إمارة أبو ظبي الخليجية، والتي شاركها فيها المطرب العراقي كاظم الساهر.

وشاركت بلقيس صورا وفيديوهات لها من الحفل، وكان من بينها، ما اعتقد بعض جمهورها، بأنه رد منها على ما فعلته المطربة اللبنانية إليسا، في حفلها برأس السنة في دبي، عندما رفضت التصوير مع معجبة مسنة.

وتظهر بلقيس في إحدى الصور التي شاركتها، مع معجبة مسنة، وكتبت معها: "من حفل ليلة أمس في أبو ظبي، كانت ليلة جميلة، وأجمل ما فيها هذه الست الطيبة اللي تصورت معي قبل الحفل، ما أعرفها ولا عمري شفتها، بس تكفيني دعواتها وحنانها ويدها اللي ماسكة في يدي

سري باتع مع الأمهات، أحبهم وأكثر متابعين لي في سناب هم الأمهات".

A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on Jan 1, 2018 at 5:02am PST

كما نشرت بلقيس فيديو لها وهي ترحب بمعجبيها بتواضع، أثناء وصولها الحفل، ما جعل البعض يعتقدون بأنه رد على تصرف إليسا إزاء المعجبة المسنة.

وكانت بلقيس فتحي، أحيت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية، والمخصص للنساء فقط.