أمريكا تسجل في 2017 أكبر عدد من الأدوية الجديدة خلال 21 عاما

كشفت بيانات، أن الجهات التنظيمية الأمريكية وافقت على 46 دواء جديدا خلال عام 2017، في أكبر عدد خلال 21 عاما، وهو أيضا أكبر من ضعفي العدد المسجل في 2016.

arrajol حملة لمقاطعة الأدوية الأمريكية في هذه الدولة العربية وارتفع أيضا عدد الأدوية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، إذ وافق على 92 دواء جديدا مقارنة مع 81 دواء في العام السابق، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.





ووضعت الصين خططا لتسريع إجراءات منح تراخيص أدوية جديدة، فيما تعرف حاليا بثاني أكبر سوق في العالم بعد الولايات المتحدة.





© AP Photo/ Wong Maye-E, File بشرى سارة...تصنيع أدوية جديدة ورخيصة للسرطان ومع ذلك، شهدت أكبر شركات الأدوية في العالم تراجعا في الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وهو ما يعكس ضغوطا أكبر في مجال المنافسة ونمو حصة منتجات جديدة في الأسواق تنتجها شركات أصغر متخصصة في التكنولوجيا الحيوية.





وقالت شركة "ديلويت" للاستشارات الشهر الماضي، إن العوائد المتوقعة لدى 12 من أكبر شركات الأدوية العالمية، سجلت أقل مستوى في ثمانية أعوام عند 3.2 في المئة.





وكثير من الأدوية التي حصلت على إجازة بالطرح في 2017، مخصصة لعلاج أمراض نادرة وأنواع من السرطان.