زيادة أعداد السائحين في إسرائيل بنسبة 25% في 2017

أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد السائحين، الذين زاروا إسرائيل في 2017 مسجلين مستوى قياسي بلغ 3.6 مليون سائح مما جلب إيرادات بقيمة 5.8 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، أن الزيادة البالغة 700 ألف سائح العام الماضي تلقت الدعم من 18 مسار طيران جديد إلى مطار بن جورين في تل أبيب وكذلك زيادة رحلات الطيران إلى منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر والتي تلقى بعضها دعما من الوزارة.

وزادت السياحة القادمة من الصين إلى إسرائيل بواقع 46 % بفضل مسار جديد دشنته هاينان إيرلاينز. كما أضافت شركات طيران ريان إير ولوت وويز إير وواو مسارات، حسب "رويترز".

ومثلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أكبر مصادر السياحية القادمة إلى إسرائيل العام الماضي. وتصدرت القدس مقاصد السائحين تلتها تل أبيب.

وقال ياريف ليفين وزير السياحة الإسرائيلي، إن الوزارة أطلقت مبادرات مثل تقديم حوافز مالية إلى شركات الطيران لفتح مسارات جديدة، والتعاون مع وكالات سياحية كبيرة تعمل عبر الإنترنت، والعمل مع رجال أعمال في بناء المزيد من الفنادق.

وأضاف، "إذا واصلنا الأمر على هذا النحو، سنري نتائج مرضية للغاية" في 2018.