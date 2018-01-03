منجم لبناني يطلق توقعاته لعام 2018 وأبرزها للسعودية ومصر

أطل المنجم اللبناني الشهير ميشال حايك عبر احدى القنوات اللبنانية عشية ليلة رأس السنة لإطلاق توقعاته المحلية والعربية والعالمية لعام 2018، ويعرف حايك بتوقعاته التي تصيب في الكثير من الأحيان خصوصا المواضيع المتعلقة بالداخل اللبناني والعالم العربي.

وأبرز التوقعات التي أطلقها حايك و تتعلق بالعالم العربي هي:

— خصوم الحكومة السورية يشاركون في اعمار سوريا.

— ماهر الأسد الى الواجهة.

— الجولان المحتل يتحول الى جغرافيا متحركة.

— الرئيس السيسي على فوهة بركان وحيطة وخطر وحذر في شرم الشيخ.

— حقد الإرهاب على الأقطاب والبابا تواضريوس يوازي الحقد على السيسي وفريقه.

— الأمين العام لجامعة الدول العربية محمد ابو الغيط في ورطة.

— الرياضة المصرية رائدة في العالم العربي وتحصد جوائز عالمية.

— ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يستلم العرش الملكي بصعوبة.

— التصعيد الإيراني- السعودي سيحبس انفاس العالم.

— أسماء نساء سعوديات تضيء في محافل محلية ودولية بمجالات الثقافة والأناقة.

— الصواريخ والطائرات الحربية السعودية تنتظر أمر الأمير محمد بن سلمان للانطلاق والتحليق بأكثر من اتجاه، وغير اليمن حتى.

— هزة في الكويت وطقس اوروبي فيها.

— تنقلب الأمور رأساً على عقب في سودان عمر البشير.

— حفتر في مهب الخطر والربح معاً.

— صدمة في صفوف الحشد الشعبي في العراق.

— صورة بين السعودية وقطر تجمع ملكاً واميرين.

— صفحة جديدة للحكم القطري