بالفيديو... مطاردة خطيرة من أسود جائعة لزرافة والنهاية مفاجأة مؤلمة

© REUTERS/ Arnd Wiegmann شاب روسي ينجو بأعجوبة من قطار مسرع (فيديو)

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره بشكل رائع، الأسود الجياع تطارد الزرافة لمسافة طويلة في الكثبان الرملية في ناميبيا، ثم تظر لبؤة تعترض طريق الزرافة وتحاول الهجوم عليها، فما كان من الزرافة إلا أن ركلتها ركلة قوية وخطيرة أطاحت بها.

وقال إد تشارلز، مدير ومنتج البرنامج إنه كان محظوظا للعمل مع فريق الكاميرا الزوج والزوجة، ويل وليان ستينكامب، حيث قضوا وقتا لا يصدق في الصحراء، مع العلماء الذين يدرسون، وكانوا في الأساس يعيشون داخل سيارتهم لمدة عامين.