بالفيديو... خطبة باريس هيلتون في أثناء رحلتها للتزلج على الجليد

وتقدم زيلكا لخطبة هيلتون أثناء رحلة للتزلج على الجليد في نهاية الأسبوع، حسب بي بي سي.

ويتواعد النجمان منذ عامين.

وظهر خاتم الخطوبة في صورة نشرتها هيلتون على حسابها على موقع تويتر، ويبدو كبيرا وثمينا للغاية، حسب بي بي سي.

I said Yas! 👰🏼💅🏼💍💎 So happy & excited to be engaged to the love of my life. My best friend & soulmate. Perfect for me in every way. So dedicated, loyal, loving & kindhearted. I feel like the luckiest girl in the world! You are my dream come true!😍 pic.twitter.com/7b3QfrODgC — Paris Hilton (@ParisHilton) January 2, 2018

​وكتبت هيلتون: "لم أشعر أبدا بمثل هذا القدر من السعادة والأمان والحب، فهو مثالي بالنسبة لي في كل شيء، وأظهر لي أن القصص الخيالية موجودة بالفعل!"

وكان زيلكا وهيلتون في رحلة بمدينة أسبن بولاية كولورادو الأمريكية، عندما ركع زيلكا على ركبته وتقدم لخطبتها، ونشرت باريس هيلتون فيديو على صفحتها بموقع فيسبوك سجلت به هذه اللحظات.

I am so excited to be engaged to the love of my life and my best friend. I have never felt so happy, safe and loved. He is perfect for me in every way and showed me that fairytales really do exist! — Paris Hilton (@ParisHilton) January 2, 2018

وكان زيلكا، الذي لعب دور البطولة في المسلسل الدرامي الأمريكي "ذي ليفت أوفرز"، قد التقى بهيلتون لأول مرة قبل ثماني سنوات، حسب بي بي سي.