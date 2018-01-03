الصين تشكل التهديد الأخطر على "حمير" أفريقيا لهذا السبب

باتت الحمير في أفريقيا مهددة بالانقراض بسبب زيادة معدلات الطلب على جلودها في الصين لاستخلاص مادة جيلاتينية تدعى "إيجياو".

© RIA Novosti. Ruslan Krivobok إجبار رجل على الزواج من حمار والاعتناء به مدى الحياة

ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، هبط عدد الحمير في الصين من 11 مليون إلى ستة ملايين فقط.

ويتم ذبح نحو 1.8 مليون حمار سنويا لإنتاج الـ"إيجياو"، وهي مادة جيلاتينية يعتقد الصينيون أنها خارقة، كونها كانت بمثابة دواء للأسرة الملكية في الصين في العصور القديمة.

ويسود اعتقاد قديم أن مادة "إيجياو" تعمل كمحفز جنسي وتعالج الأرق وتمنع ظهور أعراض الشيخوخة.

وأنشأت الشركات الصينية عشرات المسالخ في أفريقيا، يتم بداخلها ذبح آلاف الحمير يوميا.

ويصل سعر الكيلو غرام الواحد من مادة "إيجياو" إلى 375 دولارا.

وحذر باحثون من خطر الطلب الصيني المرتفع على "إيجياو" والذي قد يتسبب في انقراض الحمير.