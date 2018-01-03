بالفيديو... شاروخان "قزم" في فيلمه الجديد

ويجسد شاروخان دور "قزم" في الفيلم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم خلال هذا العام.

ونشر شاروخان على حسابه بموقع إنستغرام صورا له في أحد مشاهد الفيلم، حيث يظهر الفرق في الطول بينه والآخرين.

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk) on Jan 1, 2018 at 3:41am PST

وظهر شاروخان مؤخرا في مسقط حيث حضر افتتاح أحد محلات المجوهرات.

And here comes the first poster of #Zero… Stars Shah Rukh Khan, Katrina Kaif and Anushka Sharma… Aanand L Rai directs… 21 Dec 2018 release… #2ZERO18 pic.twitter.com/8rAFgvocSR — taran adarsh (@taran_adarsh) January 2, 2018

​وقد فاز شاروخان بجائزة استكماله 25 عاما على دخوله بوليوود، وذلك في حفل توزيع جوائز Zee Cine Awards التي نظمته قناة زي سينما 2018، بحضور ألمع مشاهير بوليوود في مومباي.