بالفيديو... شاروخان "قزم" في فيلمه الجديد

ويجسد شاروخان دور "قزم" في الفيلم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم خلال هذا العام.
ونشر شاروخان على حسابه بموقع إنستغرام صورا له في أحد مشاهد الفيلم، حيث يظهر الفرق في الطول بينه والآخرين.
وظهر شاروخان مؤخرا في مسقط حيث حضر افتتاح أحد محلات المجوهرات.
And here comes the first poster of #Zero… Stars Shah Rukh Khan, Katrina Kaif and Anushka Sharma… Aanand L Rai directs… 21 Dec 2018 release… #2ZERO18 pic.twitter.com/8rAFgvocSR— taran adarsh (@taran_adarsh) January 2, 2018
وقد فاز شاروخان بجائزة استكماله 25 عاما على دخوله بوليوود، وذلك في حفل توزيع جوائز Zee Cine Awards التي نظمته قناة زي سينما 2018، بحضور ألمع مشاهير بوليوود في مومباي.
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