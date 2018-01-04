"أبل" تتكبد خسائر بـ10 مليار دولار بعد فضيحة "آيفون"

قررت شركة "أبل" الأمريكية طرح بطارية أرخص ثمنا لمعالجة الفضيحة التي تعرضت لها، من خلال إجبار عملائها على شراء هواتف جديدة بطريقة غير مباشرة بعد إكتشاف ثغرة في الهواتف القديمة أثبتت تعمد الشركة إبطاء عمل بطاريات الهواتف القديمة.

© REUTERS/ ISSEI KATO تطبيق جديد لزيادة عمر البطارية بأجهزة "آيفون"

السعر الجديد للبطارية و الذي سيبلغ 29 دولار سيحل مشكلة الكثيرين من مستخدمي هواتف آيفون التي تباطأت بسبب ضعف البطارية، حسبما نقل موقع " بيزنس إنسايدر ".

الأمر الذي سيزيد من متاعب الشركة، حيث أكد محللون من بنك "باركليز" بأن الشركة ستعاني من هبوط في المبيعات نتيجة لجوء الكثيرين الى إستبدال البطارية القديمة

وعدم شراء هاتف جديد، الأمر الذي سيؤدي الى تراجع في مبيعات الشركة بنحو 16 مليون جهاز.

الأمر الذي سيكلف الشركة خسائر بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا.

يشار إلى أن 8 دعاوى قضائية على الأقل رفعت في كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي تتهم الشركة بخداع العملاء وإبطاء الهواتف دون تحذيرهم، فيما تواجه الشركة كذلك شكوى قانونية في فرنسا.

هذا و كانت الشركة قد قدمت إعتذارها في وقت سابق على موقعها الإلكتروني.