فيديو يثير الجدل..."عجل" مولود بشعار علم دولة

يفكر أحد المزارعين في بيع عجل صغير مقابل مليون دولار، فما السبب في هذا السعر الكبير؟ وما قصة هذا العجل؟

يمتلك نظام الدين كور (35 عامًا)، المقييم بمدينة سامسون التركية، مجموعة أبقار من فصيلة السيمنتال، التي تعتبر من أغرب سلالات البقر وتمتاز بحجمها الكبير، ومن بين تلك البقرات واحدةٌ لم تنجب منذ زمن طويل، فقرر ذبحها، لكنه حين أقدم على تلك الخطوة فوجئ بحملها، بحسب صحيفة "Milliyet" التركية.

ويقول كور إن البقرة أنجبت "عجلًا" وزنه 70 كيلوغرامًا، لكن الغريب هو النجمة التي ظهرت على رقبة العجل المولود. ويذكر أن شعار العلم التركي عبارة عن نجمة وهلال.

وحينما عرف الناس بالقصة توافدوا لرؤية العجل، وأصابتهم الدهشة مما رأوه، وطلب الكثير شراءه، مما جعله يرصد مليون دولار له، قائلا: "وضعت حاليًا مليون دولار قيمة له، وهناك من طلب شراءه، ولكن عندما عرفوا السعر تراجعوا لأنه مكلف".