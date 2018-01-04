طريقة احترافية لقلي الباذنجان من دون أن يشرب نقطة زيت

يمكن قلي الباذنجان بعد تقشيره أو قليه بقشره حسب الرغبة، إذ لا فرق بين قليه بقشره أو بدونه.

إنّ من أفضل الطّرق التي يوصى بها عند قلي الباذنجان تقطيعه إلى شرائح توضع في وعاء يحتوي على ماء مغلي، وتُضاف إليه ملعقتين من الملح، ويُترك في الماء المغلي بين خمس وعشر دقائق حتى يتغيّر لون الماء إلى اللون البنيّ، وبعد ذلك يتمّ تصفية شرائح الباذنجان من الماء، وتوضع جانباً لخمس دقائق حتى يتم تصفيتها تماماً.

youtube/Nagwan kitchen تعرف على الفرق بين الباذنجان الأبيض والأسود

توضع كميّة جيّدة من رذاذ الزيت المضغوط في مقلاة، وعندها توضع شرائح الباذنجان في الزّيت المضغوط، وتُترك لدقيقتين، وتُقلّب الشّرائح حتى يتحوّل لونها إلى اللون الذهبيّ المحمر، ولإزالة الماء عن الباذنجان يمكن استخدام قطعة قماش نظيفة أو منديل التّنشيف المخصص لامتصاص الزّيت أو الماء.

طريقة قلي الباذنجان قليل الزيت من طرق الحصول على باذنجان مقلي قليل الزيت أن تُقطّع حبة الباذنجان إلى شرائح عاديّة حسب الشّكل المراد وتُفرد على صينيّة، ويُرشّ الملح عليها، وتُترك عشر دقائق حتى يخرج ماؤها. وبعد ذلك يتمّ غمس الشرائح بالقليل من الطّحين لتكوين طبقة خفيفة على الوجهين، ويتمّ تسخين الزّيت في المقلاة جيّداً.

توضع شرائح الباذنجان مباشرة في الزّيت، وتُقلّب حتى تتحمّر، ثمّ تُخرج مباشرة من الزّيت، وأحياناً يتمّ تجفيف الشرائح من الماء، وتُرصّ في صينيّة مدهونة بملعقة من الزّيت، ويوضع القليل من الزّيت على وجه الباذنجان،

ويتمّ إدخاله إلى الفرن وتحميره. نصيحة لقلي الباذنجان إحدى الطّرق الصّحية لقلي الباذنجان قليه بزيت الزّيتون، حيث إنّ الباذنجان لا يمتصّ زيت الزيتون كغيره من الزيوت، ويكون ذلك بوضع زيت الزّيتون في المقلاة، وتسخينه جيّداً، وقلي الشرائح مباشرة في الزّيت، وعندما تتحمّر تُخرج من الزّيت، وهكذا يتم الحصول على باذنجان مقلي صحيّ خالٍ من الزّيت.